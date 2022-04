Može li bizarnije? Vučiću nakon pobjede donijeli tortu u obliku njega koji - izlazi iz frižidera...

Predizbornu kampanju Aleksandra Vučića zasigurno je obilježio i njegov spot u kojem izlazi iz frižidera. Iako su mu mnogi taj potez zamjerali, Vučić je bio dosljedan pa se i u jednoj emisiji pojavio - izlazeći iz frižidera.

Sporni izlazak iz frižidera potegnuo je i pitanja novinara u izbornoj noći, a nakon odgovora vidno iziritiranog Vučića, počelo je slavlje. Članovi SNS-a feštali su uz šampanjac i trubače, a onda je predsjednik općine Ub iznio tortu u obliku Vučića koji izlazi iz frižidera, prenosi N1.

Srpski mediji ranije su pisali kako je predizborni spot pod nazivom "Frižider" jedan od najzanimljivijih ikada na srpskoj političkoj sceni.

Spot počinje s trudnicom i njezinim suprugom koji na televiziji vide Vučića.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Joj, evo ga opet ovaj - kaže suprug.

- Stvarno. Samo što još iz frižidera ne iskoči - prokomentirala je trudnica, koja otvara vrata hladnjaka iz kojeg izlazi Vučić.

- Oprostite, ali važno mi je da doprem do svakog građanina Srbije. Puno je toga ostalo za napraviti, potrebno nam je još cesta, još pruga, tvornica. Ako se ne varam, dobili ste i subvenciju za rješavanje stambenog pitanja. E, kad svi u Srbiji budu imali mogućnosti koje danas imate vi, nećete me toliko viđati. Trudimo se da to bude što prije. Do tada upamtite, ako ostanemo ujedinjeni s tim ciljevima pred sobom, jedina granica su naši snovi - odgovara Vučić i vraća se u hladnjak.

Najčitaniji članci