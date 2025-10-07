Kad je na sudu zatraženo da pokaže golo lijevo rame, na kojem se vidi tetovaža, vidljiva i na objavljenim fotografijama, gospođa je to odbila. Sud je njenu tužbu odbacio.
KOMENTIRA BORIS RAŠETA PLUS+
Može li gospođa Vlatka Vukelić utišati sve 'bukače' ako i sama blokira istinu?
Čitanje članka: 1 min
Domovinski pokret na kraju će ispostaviti - golu istinu! Vlatka Vukelić, povjesničarka, slikala se, naime, razodjevena za Playboy prije dosta godina, ali u listu nije navedeno njeno ime. Prije dva tjedna gđa Vukelić ušla je u Domovinski pokret, gdje ju je oduševljeno dočekao Ivan Penava, s tvrdnjom da će uz Vlatku Vukelić u timu utišati sve “bukače i galamdžije koji nastoje ovu temu zaprljati i blokirati otkrivanje istine”. Poteškoća se sastoji u tome što je gđa Vukelić, prema sudskoj odluci, nevjerodostojan svjedok. Gospođa se gola slikala za dotični list.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku