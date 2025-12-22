Možemo! i SDP protiv SDP-ovca: Ruše mu lokacijske dozvole za solarne elektrane pored Zaboka

SDP i Možemo! će zajedno platiti odvjetnika kako bi srušio lokacijske dozvole koje je dobio investitor Dubravko Posavec za tri solarne elektrane pored Zaboka. Potvrdili su nam to i Sandra Benčić i Siniša Hajdaš Dončić. I ne bi tu bilo ništa neobično da te dozvole nije izdala Krapinsko-zagorska županija koju vodi baš SDP-ov župan Željko Kolar. A građanima će u tom rušenju dozvola pomoći i SDP-ova gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+