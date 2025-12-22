Obavijesti

POLITIČKA DRAMA U ZAGORJU PLUS+

Možemo! i SDP protiv SDP-ovca: Ruše mu lokacijske dozvole za solarne elektrane pored Zaboka

Piše Ivan Pandžić,
Možemo! i SDP protiv SDP-ovca: Ruše mu lokacijske dozvole za solarne elektrane pored Zaboka
storyeditor/2025-12-22/PXL_210918_22043363.jpg | Foto: Patrik Macek/Pixsell

Krapinsko-zagorska županija, koju vodi SDP-ovac Željko Kolar, izdala je lokacijske dozvole. Ministarstvo je utvrdilo nezakonitosti, ali one nisu poništene. Sada ih Kolarova stranka s Možemo! želi rušiti...

SDP i Možemo! će zajedno platiti odvjetnika kako bi srušio lokacijske dozvole koje je dobio investitor Dubravko Posavec za tri solarne elektrane pored Zaboka. Potvrdili su nam to i Sandra Benčić i Siniša Hajdaš Dončić. I ne bi tu bilo ništa neobično da te dozvole nije izdala Krapinsko-zagorska županija koju vodi baš SDP-ov župan Željko Kolar. A građanima će u tom rušenju dozvola pomoći i SDP-ova gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek.

