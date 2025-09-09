Možemo: Izrael provodi genocid nad Palestincima, a Plenković ugošćuje njihova ministra

Premijer Andrej Plenković jutros je u Banskim dvorima ugostio izraelskog ministra vanjskih poslova Gideona Saara. Tamo su se okupili i članovi inicijative Free Palestine koji su razvili transparent na kojem je pisalo "Ratni zločinac Saar nije dobrodošao. Sljedeće stajalište - Haag."

Okupljeni su skandirali "Plenki, Plenki, you can hide, you are supporting genocide", "Plenki, Plenki, gdje se kriješ, genocidu ruku miješ"...

O susretu dvojice političara oglasili su se iz stranke Možemo. Priopćenje prenosimo u cijelosti.

"U trenutku kad vlada Benjamina Netanjahua provodi genocid nad Palestincima, Andrej Plenković prima njihovog ministra vanjskih poslova u državni posjet na najvišoj razini.

U trenutku kad izraelske vlasti ucjenjuju europske zemlje da ne priznaju Palestinu, a što svaka suverena zemlja ima pravo učiniti, Andrej Plenković nagrađuje takvo ponašanje.

To je nastavak mučne i licemjerne politike Vlade RH prema sukobu na Bliskom istoku u kojoj zatvaraju oči nad ratnim zločinima i genocidom u Gazi.

Građani RH više su puta pokazali da su zgroženi politkom svoje vlade i da žele da Hrvatska prizna Palestinu.

Nas posjeti izraelskih ministara i njihove ucjene neće spriječiti da odmah idući tjedan ponovno stavimo priznanje Palestine i zabranu izvoza i transfera oružja Izraelu na dnevni red Sabora."

Zagreb: Plenkovic primio ministra vanjskih poslova Drzave Izrael Gideona Moshea Sa'ara | Foto: Patrik Macek/PIXSELL