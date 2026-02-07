Možemo o Mamićevom izlasku na Cecu: 'On je HDZ-ov donator, to su ti njihovi domoljubi'

Ponašanje Zdravka Mamića na koncertu Arkanove udovice izazvalo je lavinu reakcija.

Iz stranke Možemo! na društvenim su mrežama podsjetili na njegove čvrste veze s vladajućom strankom, naglasivši da je Mamić godinama bio rado viđen gost na skupovima HDZ-a, čiji je rad i financijski podupirao.

- Dok nas HDZ podučava o domoljublju i zajedništvu, njihov donator Zdravko Mamić ljubi ruke Arkanovoj udovici, koja je ratnog zločinca i opjevala! Prije nego je postao bjegunac od hrvatskog pravosuđa, Zdravko Mamić je bio rado viđen na HDZ-ovim skupovima, pozivao je da se glasa za njih i donirao im novce. To su ti HDZ-ovi domoljubi! - napisali su.

Na Jahorini ljubio ruke Ceci Ražnatović

Bivši čelnik Dinama, koji se od 2018. nalazi u bijegu od hrvatskog pravosuđa u BiH, sinoć je bio na Cecinom koncertu na Jahorini. Naša čitateljica je za 24 sata ispričala kako je došao zakopčan, a s koncerta otišao otkopčan i košuljom vezanom u čvor.

- Sjeli su za stol neko vrijeme je bilo mirno, a kako je teklo vrijeme tako je postajalo veselije. Pio je, pa se penjao na stolac, raskopčavao košulju i vezao je sprijeda u čvor. Ljubio je Ceci ruku, govorio kako je njen najveći fan. Čak je ona njemu rekla da je ona njegov fan. Trubačima je dao bunt novčanica - ispričala nam je čitateljica.

- Zadnja pjesma bila je 'Kad bi bio ranjen'. Ta ga je posebno pogodila. Na videu se može i vidjeti sam kraj koncerta gdje Ceca Zdravku zahvaljuje na dobroj atmosferi'. No kad je završio koncert, on se prebacio u susjedni hotelski bar - govori nam čitateljica.