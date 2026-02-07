Obavijesti

News

Komentari 9
BJEGUNAC NA JAHORINI

Možemo o Mamićevom izlasku na Cecu: 'On je HDZ-ov donator, to su ti njihovi domoljubi'

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 2 min
Možemo o Mamićevom izlasku na Cecu: 'On je HDZ-ov donator, to su ti njihovi domoljubi'
Foto: Facebook MOŽEMO, Čitatelj 24sata

Bivši čelnik Dinama, koji se od 2018. nalazi u bijegu, sinoć je bio na Cecinom koncertu na Jahorini. Kako nam je ispričala čitateljica, ljubio joj je ruke i rekao joj da je on njen fan

Admiral

Ponašanje Zdravka Mamića na koncertu Arkanove udovice izazvalo je lavinu reakcija.

11
Foto: Screenshot/Tiktok

Iz stranke Možemo! na društvenim su mrežama podsjetili na njegove čvrste veze s vladajućom strankom, naglasivši da je Mamić godinama bio rado viđen gost na skupovima HDZ-a, čiji je rad i financijski podupirao.

- Dok nas HDZ podučava o domoljublju i zajedništvu, njihov donator Zdravko Mamić ljubi ruke Arkanovoj udovici, koja je ratnog zločinca i opjevala! Prije nego je postao bjegunac od hrvatskog pravosuđa, Zdravko Mamić je bio rado viđen na HDZ-ovim skupovima, pozivao je da se glasa za njih i donirao im novce. To su ti HDZ-ovi domoljubi! - napisali su.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Zdravko Mamić na Jahorini 00:07
Zdravko Mamić na Jahorini | Video: čitatelj/24sata

Na Jahorini ljubio ruke Ceci Ražnatović

Bivši čelnik Dinama, koji se od 2018. nalazi u bijegu od hrvatskog pravosuđa u BiH, sinoć je bio na Cecinom koncertu na Jahorini. Naša čitateljica je za 24 sata ispričala kako je došao zakopčan, a s koncerta otišao otkopčan i košuljom vezanom u čvor.

DIVLJA NOĆ NA JAHORINI VIDEO Bjegunca dirnula udovica zločinca: 'Mamić je Ceci govorio da je veliki fan. Izvadio je eure'
VIDEO Bjegunca dirnula udovica zločinca: 'Mamić je Ceci govorio da je veliki fan. Izvadio je eure'

- Sjeli su za stol neko vrijeme je bilo mirno,  a kako je teklo vrijeme tako je postajalo veselije. Pio je, pa se penjao na stolac, raskopčavao košulju i vezao je sprijeda u čvor. Ljubio je Ceci ruku, govorio kako je njen najveći fan. Čak je ona njemu rekla da je ona njegov fan. Trubačima je dao bunt novčanica - ispričala nam je čitateljica.

- Zadnja pjesma bila je 'Kad bi bio ranjen'. Ta ga je posebno pogodila. Na videu se može i vidjeti sam kraj koncerta gdje Ceca Zdravku  zahvaljuje na dobroj atmosferi'. No kad je završio koncert, on se prebacio u susjedni hotelski bar - govori nam čitateljica. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
Eurojackpot: Rezultati 11. kola
PROVJERITE LISTIĆE

Eurojackpot: Rezultati 11. kola

Najveći pojedinačni dobitak ostvaren je u kategoriji "5+0", gdje je jedan igrač osvojio 1.532.815,30 eura
VIDEO Bjegunac Zdravko Mamić poljubio ruku udovici krvnika Arkana! Ceca: 'Ja sam vaš fan'
TRGAO I KOŠULJU NA JAHORINI

VIDEO Bjegunac Zdravko Mamić poljubio ruku udovici krvnika Arkana! Ceca: 'Ja sam vaš fan'

Bivši čelnik Dinama, koji se od 2018. nalazi u bijegu od hrvatskog pravosuđa u BiH, došao je na Cecin koncert na Jahorinu
FOTO Uzinić je uspio spojiti molitelje i prosvjednike. Skupa na misi u riječkoj katedrali
EVO ŠTO IM JE PORUČIO

FOTO Uzinić je uspio spojiti molitelje i prosvjednike. Skupa na misi u riječkoj katedrali

Potrebno je pogledati u Isusa i njegov način. Kako bismo mogli biti blizi Bogu, ali onda i na Božji način blizi jednim drugima. Kako bismo mogli biti zajedno, poručio je Mate Uzinić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026