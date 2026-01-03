Obavijesti

'OPASAN PRESEDAN'

Možemo! osudili napad SAD-a na Venezuelu: 'Ozbiljno su prekršili međunarodno pravo'

Stranka poručuje da SAD nema pravo silom mijenjati vlast u drugoj zemlji te upozorava da se time ruši međunarodni poredak i ugrožavaju slabije države

Stranka Možemo! oglasila se nakon američke vojne akcije u Venezueli te je snažno osudila intervenciju Sjedinjenih Američkih Država, ocijenivši je ozbiljnim kršenjem međunarodnog prava.

U Facebook objavi su poručili da nijedna država nema pravo silom mijenjati vlast u drugoj zemlji niti narušavati njezin teritorijalni integritet. Takvi potezi, upozoravaju, ruše temelje međunarodnog pravnog poretka i uvode načelo jačega kao dominantno pravilo u međunarodnim odnosima.

Iz Možemo! ističu da se time posebno ugrožavaju manje i slabije zemlje, koje postaju ranjive na političke i ekonomske pritiske moćnijih država. Smatraju da normalizacija agresije otvara vrata novim vojnim intervencijama diljem svijeta.

Stranka se u priopćenju osvrnula i na vladavinu Nicolasa Madura, navodeći da je obilježena progonima oporbe, uključujući i lijeve političke opcije, te gušenjem političkog djelovanja. Ipak, naglašavaju da to ne može biti opravdanje za vojnu agresiju niti za najave preuzimanja upravljanja državom i njezinim resursima.

Možemo! poručuje da dosljedno zagovara poštivanje međunarodnih pravila i mira te podsjeća da je jednako osuđivala rusku agresiju na Ukrajinu, kao i ranije izjave o mogućem nasilnom preuzimanju Grenlanda.

„Međunarodne norme moraju vrijediti uvijek i za sve. U suprotnom, ne vrijede ni za koga“, zaključuju u stranci.

