Možemo! poručuje Vladi: 'Obećali ste univerzalni dječji doplatak, uvedite ga konačno'

Klub zastupnika Možemo! zatražio je u srijedu od Vlade da se izjasni kada će uvesti univerzalni dječji doplatak, što je obećala od 2026. godine, ali ga u prijedlogu proračuna nema te da proširi krug korisnika doplatka i uvede usklađivanje te naknade s inflacijom i troškovima života.

„Budući da Vlada već dvije godine, od 2023. obećavala da će uvesti univerzalni dječji doplatak, a sada govori samo da će napraviti reformu do kraja 2026. godine, želimo da konačno kaže hoće li uvesti univerzalni dječji doplatak i kako će model izgledati. Tražimo da se i do donošenja univerzalnog dječjeg doplatka i iduće godine dodatno proširi krug korisnika doplatka za djecu, što znači podići dohodovne cenzuse i povećati svote jer ako se to ne radi na godišnjoj osnovi, onda se štedi na djeci”, zatražila je od Vlade Jelena Miloš.

Naglasila je da traže i indeksiranje dječjeg doplatka na godišnjoj razini, odnosno, usklađuje s inflacijom i prati rast troškova života.

Napomenula je da je u planu za 2025. za doplatak za djecu bilo predviđeno 198,2 milijuna eura, dok je taj iznos za 2026. godinu 194 milijuna eura. Upozorila je i da je najavljeno da će se s univerzalnim dječjim doplatkom čekati na uspostavljanje registra kućanstava, što će biti tek sredinom iduće godine, što znači da bi se ozbiljna reforma dječjeg doplatka mogla dosta oduljiti.

Dječji doplatak izuzetno je bitan kao mjera smanjenja siromaštva i nejednakosti, a ujedno je pravo koje pripada svakom djetetu, naglasila je, dodavši da je iz prijedloga proračuna vidljivo da za sada nema naznaka da bi se iduće godine krug korisnika dječjeg doplatka proširio, odnosno, povećali cenzusi ili naknade.

„A to je problem zato što, dok čekamo rješenje za univerzalni dječji doplatak, plaće su rasle, inflacija je rasla, realna vrijednost dječjeg doplatka je pala, a zbog malih cenzusa korisnici ispadaju iz dječjeg doplatka”, ocijenila je Miloš.

Podsjetila je na zahtjev njezine stranke još iz 2023. godine da se donese model univerzalnog dječjeg doplatka po socijalno progresivnim stopama, što znači da bi svako dijete imalo pravo na univerzalni dječji doplatak, poput polovice zemalja EU, ali i da s manjim prihodima primaju veći dohodak kako bi sustav bio pravedniji.

Novinare je zanimao i stav stranke o poruci Marka Perkovića Thompsona gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću da će, ne omogući li mu se i drugi koncert u Zagrebu, „povući puno radikalnije poteze koji mu se neće svidjeti”, na što je Sandra Benčić uzvratila da je gradonačelnik jučer rekao sve o tome.

„Demokratski izabrana vlast u Gradu Zagrebu donijela je u Skupštini odluku i gradonačelnik je provodi, a donio je i odluku da koncerta 28. prosinca neće biti. Svatko tko poznaje gradonačelnika Tomaševića zna da on iza svojih odluka stoji pa će stajati i iza ove”, poručila je Benčić, ne upuštajući se u pjevačevu najavu 'puno radikalnijih poteza'.