Možemo! Rijeka protivi se prodaji gradskog zemljišta za gradnju autobusnog kolodvora

Platforma Možemo! Rijeka protivi se prodaji gradskog zemljišta na Žabici u Rijeci namijenjenog gradnji autobusnog kolodvora i garaže, poručeno je u srijedu na konferenciji za medije.

Gradski vijećnik Možemo! Nebojša Zelić istaknuo je da se prodajom zemljišta privatnom investitoru ostvaruje kratkoročni financijski dobitak, a stvara se dugoročni problem prodajom prostora u središtu grada. Zelić je naveo da se govori da se ne namjerava graditi samo autobusni kolodvor, nego i javna garaža s dodatnih 800 parkirnih mjesta u središtu grada.

No, naglasio je, usporedno se ukida nekoliko stotina parkirnih mjesta na Adamićevom gatu uz već prije ukinuto parkiralište u kompleksu Benčić. Tako se novom garažom neće dobiti nova parkirna mjesta nego će se nadomjestiti ukinuta, rekao je.

U tome je problem što je parkiralištima do sad upravljala gradska tvrtka Rijeka plus, pa je Gradsko vijeće moglo utjecati na visinu cijene parkiranja ili odobrenje povlaštenih parkirnih karata, a u privatnoj garaži to neće moći, naveo je Zelić.

Gradska vijećnica Možemo! Iva Davorija istaknula je da nedostaje jasno obrazloženje u što se novac stečen prodajom zemljišta na Žabiici namjerava uložiti. Nema jasnog plana što učiniti s tim prihodom, rekla je.

Možemo! Rijeka smatra pogrešnim da se nije provela javna rasprava o toj prodaji. "Grad Rijeka nema viziju održivog razvoja, nego sve svodi na rasprodaju gradskog vlasništva ili davanja obale u dugoročne koncesije", zaključila je Ana Marković iz te platforme.

Grad Rijeka i tvrtka Rijeka plus raspisali su u svibnju natječaj za prodaju građevinske čestice od 14.810 četvornih metara namijenjene gradnji višenamjenskog Kompleksa Žabica s kolodvorom, garažom i komercijalnim sadržajima. Prispjela je jedna ponuda - tvrtka Best-in-Parking Razvoj iz Zagreba ponudila je 85,2 milijuna kuna.

