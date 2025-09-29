Možemo želi srušiti Zakon o izvlaštenju na Ustavnom sudu

Stranka Možemo! poručila je u ponedjeljak kako podržavaju zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona o izvlaštenju te traže hitnu zaštitu vlasnika poljoprivrednih zemljišta u Lugu Zabočkom. Koordinatorica i saborska zastupnica stranke Sandra Benčić s predsjednicom saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušicom Radojčić stala je u zaštitu interesa 300-tinjak vlasnika parcela u Lugu Zabočkom kraj Zaboka kojima su počela stizati rješenje o izvlaštenju.

Naime, privatni investitor, koji je prema riječima vlasnika parcela i pokrenuo izvlaštenja, planira na tom području graditi solarnu elektranu.

Sandra Benčić naglasila je kako najveći problem leži u posljednjim izmjenama zakona koje omogućuju izvlašćivanje u korist privatnog investitora. Naglasila je kako se ovdje radi o stotinu malih parcela, ali i da po istom tom zakonu može doći bilo koji strani investitor i tražiti 200 ha plodne zemlje bilo gdje na području Republike Hrvatske, jer gradi solarnu elektranu ili elektranu na geotermalne izvore ili hidroelektranu.

"Protiv toga smo da se poljoprivredno zemljište koristi u one svrhe za koje možemo koristiti druga zemljišta. Prvo, dajte ljudima da si solare stave na kuće. Drugo su napušteni industrijski pogoni. Treće, zemljište koje nije privedeno nekoj svrsi, a ne poljoprivredno zemljište", rekla je Benčić.

Dodala je kako je ta vrsta pogodovanja privatnim investitorima, da mogu ljudima oduzimati zemljište radi svog profita, nešto što se gleda već zadnjih 30 godina od strane HDZ-a kroz različite zakone. Pozvala je sve građane Hrvatske da tomu kažu ne.

Radojčić je konkretno pojasnila da se u Zaboku radi o slučaju gdje se za potrebe izgradnje sunčanih elektrana Zabok 3, 4 i 5, planira izvlastiti 322 privatna vlasnika osobito vrijednog poljoprivrednog zemljišta.

"Nije logično da se za potrebe privatnog interesa izvlašćuju privatni vlasnici zemljišta. Izvlašćenje je mehanizam kojim se za potrebe izgradnje bolnice, ceste, kanalizacije izvlašćuju ljudi i nikada oko toga nije bilo većih problema. Međutim, da Zakon o izvlaštenju omogućava ovakve stvari, protiv toga ćemo se boriti", najavila je Radojčić dodajući da se ovakva pojava zove „zelena otimačina”.

Rekla je da takvi slučajevi postoje i u drugim dijelovima Hrvatske samo još nisu dospjeli u javnost.

Na konferenciji za novinare bila je i SDP-ova gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek koja je najavila da će Grad Zabok i službeno zatražiti ocjenu ustavnosti spomenutog Zakona.

"Ono što Grad Zabok kao jedinica lokalne samouprave može napraviti je pokrenuti procjenu ustavnosti tog Zakona što ćemo i učiniti", kazala je Đurek. Benčić je pak najavila kako će oporba u Saboru pokušati ubrzati proces da se što prije dobije odluka Ustavnog suda.

"Zahtjev će potpisati 30 zastupnika koliko je dovoljno da to pitanje dođe što prije na Ustavni sud i da se taj Zakon ocijeni neustavnim", ustvrdila je Benčić. Poručila je vlasnicima parcela, a na konferenciji z anovinare se okupilo njih 50-tak, da ne pristanu na izvlaštenje, u roku upute prigovore te se na taj način žale na svaku fazu postupka.

Tako bi dobili dovoljno vremena da ta odredba zakona ne zaživi i da dobijemo dovoljno vremena da to srušimo na Ustavnom sudu, poručila je Benčić.