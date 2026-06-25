Možemovac je karmine platio službenom karticom! Tvrdio je da je to bio 'poslovni sastanak'

Neprihvatljivo nam je bilo kakvo korištenje službene kartice u privatne svrhe. Da sam nije dao otkaz, odmah bi ga dobio. Prijavljen je i nadležnim institucijama za pravnu odgovornost nakon što su ostavka i otkaz poslovna i etička odgovornost. Više nije ni član Možemo! jer nam je kao stranci to neprihvatljivo, rekao je u četvrtak zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević o Filipu Jurišiću.