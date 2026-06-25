Možemovac Filip Jurišić je nakon otkrića interne kontrole dao otkaz na šefovskom mjesto u Zagrebačkom holdingu, a izbačen je i iz stranke. Sada će se provjeriti i drugi njegovi računi, ali i troškovi drugih kartica...
24SATA DOZNAJU PLUS+
Možemovac je karmine platio službenom karticom! Tvrdio je da je to bio 'poslovni sastanak'
Čitanje članka: 2 min
Neprihvatljivo nam je bilo kakvo korištenje službene kartice u privatne svrhe. Da sam nije dao otkaz, odmah bi ga dobio. Prijavljen je i nadležnim institucijama za pravnu odgovornost nakon što su ostavka i otkaz poslovna i etička odgovornost. Više nije ni član Možemo! jer nam je kao stranci to neprihvatljivo, rekao je u četvrtak zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević o Filipu Jurišiću.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku