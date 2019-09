Može li mu sustav pogledati u oči? Traži pravdu za Kristiana

Stipan Vukasović plače i teško dolazi do riječi dok pokušava shvatiti zašto mu je sustav ubio sina Kristijana. U emotivnom intervjuu za Slobodnu Dalmaciju javno traži krivce za smrt svog sina, ali prozivani akteri i dalje šute. Sustav je hermetički zatvoren.

Kristian Vukasović (18) ležao je na Jedinici intenzivnog liječenja splitske bolnice 19 dana, u stanju moždane kome, no svejedno su ga čuvali pravosudni policajci, a njegov otac Stipan (52) morao je za posjete tražiti odobrenje suda! Pet dana prije smrti mladića, sud je ukinuo pritvor, a Kristian postao slobodan čovjek. Nikad nije postao svjestan te činjenice kojoj se toliko radovao, danu kada će biti pušten iz zatvora što je često govorio ocu, jer je preminuo 24. kolovoza. Zdravstveno stanje je jednostavno bilo preteško.

Još nisu došli rezultati obdukcije

Mladić je iza rešetaka završio 1. travnja ove godine. Uhićen je zbog podmetanja četiri požara pored obiteljske kuće u Sumpetru kod Omiša. Unatoč opsežnoj medicinskoj dokumentaciji i dijagnozama – metabolički sindrom, astma, iznadprosječno izražene teškoće iz kruga ADHD-a, psihijatrijski tretmani još u dječjoj dobi, “oštećenje funkcionalnih sposobnosti III stupnja, odnosno teži invaliditet” uz “prijeku potrebu privremene pomoći i njege u punom opsegu” što je utvrđeno vještačenjem HZZO-a iz 2018. godine – tijekom postupka je utvrđeno kako je ubrojiv. Bitno smanjeno ubrojiv, neosuđivan, jedva punoljetan, da, da, ali ipak suđen kao potpuno ravnopravan član zajednice. Osuđen je u jedan dan, jer je priznao krivnju (poremećaj piromanije), a dok je pred Općnskim sudom u Splitu trajala pravna “bitka”, boravak u zatvoru na Bilicama te Bolnici za osobe lišene slobode (u čak tri navrata po dva tjedna!) polako je dovodio do tragičnog epiloga.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tužba protiv države

Još uvijek se ne zna, službeno, uzrok smrti – obdukcija je obavljena prije gotovo 20 dana, no rezultati nisu stigli niti na tužiteljstvo niti do Stipana Vukasovića. Razgovarali smo se neutješnim muškarcem, ostao je bez sina jedinca “na pravdi Boga” no detalje kalvarije kroz koju je prolazila obitelj obećao je iznijeti idućeg tjedna, kada konačno dozna zbog čega je umro Kristian.

Vinko Ljubičić, odvjetnik Vukasovićevih, najavio je tužbu protiv države no i on ima “problema” s kompletiranjem slučaja – pored obdukcije, s Bilica nije dobio kompletnu medicinsku dokumentaciju unatoč pismenim i usmenim molbama. Da je sustav grdno zakazao, smatra Stipan Vukasović, koji tvrdi da je njegovog sina ubilo pravosuđe i uprava zatvora te želi da se otkriju krivci kako se ovako nešto nikome ne bi ponovno dogodilo...

Foto: Mario Matana/24sata

U razgovoru s novinarkom Slobodne Dalmacije pored toga je istaknuo ono što je sam primijetio, odnosno što mu je Kristian govorio dok je to još mogao. A to je 15 cm dug krvni podljev s desne strane trbuha. Da ga je u jednoj od ćelija zatvorenik stalno psihički provocirao, da je u drugoj ćeliji od “cimera” dobio 4-5 pljuski, a pravosudni policajac kojem se požalio je samo konstatirao “da to nije vidio”. U Svetošimunskoj mu je čak, tvrdi otac, jedan od čuvara kazao, kada ga je pozvao jer se osjećao loše, “spavaj, ako još jednom zovneš radit će palica!”.

Ništa se međutim nije promijenilo. Liječnica u splitskoj bolnici je konstatirala te hematome, no nisu dovedeni u vezu s njegovim teškim stanjem te nepovratnim oštećenjem mozga. Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković je nekoliko dana nakon smrti mladića obišao splitski zatvor. Razgovarao je s upraviteljem, navodno je pregledao dostupnu dokumentaciju, no njegovo viđenje slučaja je drugačije od onog Stipana Vukasovića. Ozljede abdomena su mogle nastati samoozljeđivanjem ili nekakvim štipanjem, kazao je nakon “inspekcije” Bilica ministar Bošnjaković, dodajući kako nije bilo maltretiranja, kako su mu nakon svakog povratka iz Bolnice za osobe lišene slobode mijenjali ćeliju, iako dakle nije bilo zlostavljanja... Dapače, čak su sami zatvorenici pazili na Kristiana, izjavio je ministar.

Za komentar slučaja, odnosno tko je zadužen za pokretanje procedure po kojoj bi Kristiana Vukasovića nakon samoozljeđivanja pa i napada koje je doživio u zatvoru, a prema riječima oca Stipana, trebali hospitalizirati, pitali smo poznatog splitskog odvjetnika te dugogodišnjeg tužitelja Nediljka Ivančevića.

- Kada se pitanje odsluženja kazne ili mjere istražnog zatvora pretvori u pitanje zdravlja, tu odgovore ne mogu dati ni pravnici ni zaposleni u zatvorima. Osobu sa zdravstvenim problemima prvo pregleda liječnik u zatvoru, koji je potom po procjeni šalje u bolnicu na daljnju medicinsku obradu te postavljanje dijagnoze i liječenje. Ako medicinski stručnjaci kažu kako je sve jasno, otpuste pacijenta odnosno zatvorenika, nitko drugi, od čuvara u zatvoru pa nadalje nema ovlasti reći da su liječnici u krivu te postupati po svom nahođenju. U konkretnom slučaju je međutim jako teško reći tko je eventualno napravio propust bez precizne medicinske dokumentacije i tijeka liječenja. - kazao je Ivančević, svojedobno Općinski državni odvjetnik u Splitu te zamjenik na Županijskom državnom odvjetništvu, dodajući i kako je “na žalost u pitanju nesretni događaj, tragedija, koja ipak nije pojava pri izvršavanju kazne, nije uobičajena situacija”.

Kako je pisala Slobodna Dalmacija, u Kristianovu slučaju primjena maloljetničkog prava nije se ni razmatrala. Nije potpisan sporazum s državnim odvjetništvom, nego su se s kaznom od osam mjeseci zatvora suglasili odvjetnik i mladić s posebnim potrebama, s mentalnim i tjelesnim oštećenjima i pod utjecajem četiriju vrsta psihijatrijskih lijekova.

Zašto je morao u zatvor?

Pokušali smo razgovarati s Dinom Radićem, Kristijanovim odvjetnikom po službenoj dužnosti, ali rekao nam je kako ne može pričati i poklopio slušalicu. Nije se javljao na daljnje pozive. Marinko Bujas, upravitelj splitskog zatvora, kazao nam je kako ne može davati nikakve informacije niti dati ikakav komentar te nas je uputio na središnji ured Ministarstva pravosuđa. Poslali smo im upite u kojima smo zahtijevali odgovore na očeva pitanja, ali do zaključenja ovog članka ih nismo dobili.

Nakon što je Kristijan priznao krivnju, na Općinskom sudu u Splitu je osuđen na osam mjeseci zatvora. Sudac Marijo Franetović prihvatio je ustrajanje tužiteljstva za produljenjem istražnog zatvora.

Šest mjeseci za metak u glavu

Isti sudac je prije 11 godina osudio čovjeka koji je upucao osobu u potiljak na šest mjeseci zatvora, dva mjeseca manje nego Kristijana.

Tomislav Vukušić je 2008. osuđen zbog teškog kaznenog djela protiv sigurnosti. 6. prosinca 1996., Vukušić je, pijan i ljut jer mu je netko ukrao šteku cigareta, pucao kroz prozor vozila kojim je upravljao Špiro Janjić. U jednom trenutku, izašao je iz vozila, ispucao nekoliko metaka, vratio se u auto i pokušao opet pucati kroz prozor. Zaglavio mu se metak u cijevi pa ga je počeo rastavljati. Pištolj je opalio i prostrijelio Janjićev zatiljak koji je preminuo nakon deset dana.

- Sud drži da će presuda utjecati na Vukušića da se suoči s osobnom odgovornošću, iako držimo da se on već s tim suočio - kazao je u obrazloženju presude sudac Franetović.

Kao olakotne okolnosti navedeno je sudjelovanje u 4. gardijskoj brigadi, prijateljstvo dvojice mladića, pomoć koju je Vukušić pružio Janjiću do dolaska hitne pomoći te iskazivanje boli i žaljenja nakon prijateljeve smrti.

Slučaj smrti Dalibora Sardelića Sardele otišao je u zastaru jer je proteklo punih 20 godina od njegovog premlaćivanja od strane vojnih policajaca, infarkta i konačne smrti pod stražom u Lori. Predmet je, kako je pisao Index, mirovao gotovo desetljeće, prije nego što ga je Franetović uzeo u ruke. ODO mu je slao požurnice, pisala je Slobodna Dalmacija, ali bez pomaka. Na kraju, optuženike je oslobodio, ali mu je Županijski sud srušio presudu zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i naredio novo suđenje. U međuvremenu je predmet otišao u zastaru.

Branitelj i sud mogli su tražiti prekid izdržavanja kazne

Za komentar slučaja pitali smo poznatog splitskog odvjetnika te dugogodišnjeg tužitelja Nediljka Ivančevića.

- U konkretnom slučaju vrlo je teško reći tko je eventualno napravio propust bez precizne medicinske dokumentacije i tijeka liječenja - kazao je Ivančević dodajući kako je “nažalost, u pitanju nesretni događaj, tragedija, koja ipak pri izvršavanju kazne nije uobičajena situacija”.

S druge strane, odvjetnik Ivančević naglašava kako su branitelj i sud mogli samoinicijativno tražiti odluku o prekidu izdržavanja kazne zbog Kristianova zdravstvenog stanja, ali to nisu učinil