'Možete zamisliti u kakvom su nam stanju ostavili Grad ako su stranku uspjeli odfurati u stečaj'

Nadam se da ćemo imati lijepo vrijeme za 1. maj, imat ćemo proslavu na tradicionalnom mjestu u parku Maksimir, pripremili smo bogat glazbeno-zabavni program, edukacije za najmlađe, tradicionalni prvomajski grah, nekih 30.000 porcija po novom receptu, koji se prošle godine svidio građanima, i oko 20.000 porcija štrukli, poručio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević prilikom obilaska radova na Hrvatskom prirodoslovnom muzeju.

Obzirom da su lani dobili kritike na plastičnu ambalažu, gradonačelnik je istaknuo kako će ovaj put osigurati biorazgradivi pribor. Od izvođača je najavio Zagrebački orkestar ZET-a, akademski muški zbora FER-a, Zle bubnjare, Zdenku Kovačiček, Jimmyja Stanića te Dragu Diklića.

Zamjenica Danijela Dolenec govorila je o stipendiranju učenika i studenata i dva nova programa.

- Ove godine ćemo pilotirati dva nova programa, jedan se odnosi na doktorske studente, a drugi se odnosi na studente i srednjoškolce koji su pod međunarodnom i privremenom zaštitom, što uključuje i osobe iz Ukrajine. Namjeravamo ih objaviti u svibnju - najavila je.

Upitan koliko se škola prijavilo za program cjelodnevne nastave, Tomašević je rekao kako za sad samo jedna.

- Nekoliko je škola najavilo i pokazalo interes, no obzirom na brojne komentare u javnoj raspravi, očekivane su neke promjene nakon čega očekujemo da će se prijaviti više škola. Očekujemo da se unaprijedi model, mi smo rekli načelno da podržavamo model jednosmjenske nastave za što je potrebno proširiti kapacitete, posebice osnovnih škola, ali i model cjelodnevne nastave. Ako se on dobro izvede, on može biti koristan - kazao je.

Govorio je i o planovima za Paromlin.

- Radi se o najvećem kapitalnom projektu za vrijeme našeg mandata. Projekt koji smo naslijedili smo promijenili, preprojektirali smo zgradu kako bi ona bila još multifunkcionalnija jer se ipak radi o projektu vrijednom preko pola milijarde kuna, vjerojatno će biti i malo više obzirom na porast cijena, a kako ne bi bio samo gradska knjižnica nego kako bi bio multifunkcionalni objekt, društveno-kulturno-obrazovni centar cijelog Zagreba - rekao je najavivši kako očekuju javnu nabavu za izvođenje radova do ljeta.

- Nadam se da ćemo s radovima početi već krajem godine i bit će u punom zamahu do kraja mandata. Mislim da, nažalost, nećemo moći završiti cijeli objekt i to će doista, u punom smislu, promijeniti cijeli taj dio Grada - kazao je i dodao kako će se uz bivšu zgradu Zagrebačke banke uklanjati još nekoliko objekata u Paromlinskoj ulici.

- Tako da ide potpuna obnova cijelog tog prostora, koji je bio zapušten više desetljeća - naglasio je.

Zbog ovog projekta ići će se i u rebalans proračuna u srpnju.

- Pola sredstava će ići iz ITU fonda, a pola iz proračuna - dodao je.

Najavio je za ovotjednu sjednicu Gradske skupštine i odluka o izmjeni GUP-a.

- Nažalost, po zakonskom okviru će ta procedura trajati dvije godine. Isto tako ćemo se dalje baviti refinanciranjem Holdinga, vidjeli ste da je objavljeno izvješće za 2022. i da je prvi puta 2019. Zagrebački holding završio u plusu. Iako ćemo se i dalje baviti refinanciranjem duga koji nam je ostavljen od čak pet milijardi kuna, vjerujem da će biti hrpu financijskih lekcija od tzv. oporbe, a posebice od strane Milan Bandić 365, koja nam je i ostavila taj dug. Nevjerojatno mi je da stranka Milan Bandić 365 ide u stečaj, a da nam ti isti ljudi dijele lekcije kako se upravlja gradom. Možete onda zamisliti u kakvom financijskom stanju su nam ostavili Grad ako su svoju stranku uspjeli odfurati u stečaj - poručio je naglasivši kako je on sa svojom ekipom uspio napraviti nikad veći suficit u zadnjih 20 godina.

- Toliko o tzv. nesposobnosti koju nam toliko nameću i njihovoj financijskoj sposobnosti kad ne mogu ni svoju stranku održavati nego je otišla u stečaj - zaključio je.

