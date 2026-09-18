'LAŽI IZ CRVENE TVORNICE' PLUS+

MRAČNE TAJNE DVORCA Franjo je znao što je bio Kerestinec, a Plenković je prešutio...

Piše Boris Rašeta,

Dvorac Kerestinec je obnovljen, no današnja vlast nije spremna priznati što se tamo događalo tijekom Drugog svjetskog rata, ali i Domovinskog rata