SPLITOM SE ŠIRI ZARAZA Djeca najugroženija, a od nje strahuju i turisti. Ambulante se pune...

Splitom se širi zaraza impetigom, površinskom bakterijskom infekcijom kože koja se najčešće javlja kod djece, osobito oko nosa i usta. S obzirom na to, Dalmacija Danas navodi kako su posljednjih dana čekaonice u pedijatrijskim ambulantama sve popunjenije. Pojava počinje kao mala rana ili mjehur koji nakon pucanja ostavlja prepoznatljivu žućkastu "medenu" krasticu. S obzirom na to da se infekcija brzo širi, potrebno je pojačano paziti na higijenu.

Impetigo se prenosi izravnim kontaktom s promjenama na koži, ali i neizravno preko predmeta koje dijete koristi, poput ručnika, igračaka ili posteljine. Ako se ne liječi na vrijeme, može se širiti i po tijelu. S obzirom na to, kožu treba održavati čistom, ne dirati ranu te redovito prati ruke. Također, važno je ne dijeliti osobne predmet. Osobe s impetigom trebale bi izbjegavati kupanje u moru s obzirom na to da slana voda može dodatno nadražiti već zahvaćenu kožu. Valja paziti i na sunce jer postoji mogućnost postupalnih hiperpigmentacija.

Zadar: Gordana Bubi?i?-Bajek, specijalistica dermatovenerologije | Foto: Dino Stanin/PIXSELL

"Slatke kraste jedna su vrsta impetiga odnosno bakterijske infekcije i ako se te krastice gule, odnosno skidaju i diraju, onda se mogu prenositi dalje po tijelu, a mogu se prenositi na drugu osobu, što se najčešće događa u obitelji kada to djeca dobiju jedno od drugoga. Liječenje je vrlo učinkovito, postoje dezinficijensi kojima se te krastice mogu tretirati. Preporučuje se to područje malo i prikriti da dijete to ne bi čupkalo, a ako se baš jako prošire po tijelu, onda se može dati antibiotik na usta"; pojasnila je doc. prim. dr. sc. Diana Nonković, epidemiologinja NZJZ-a Splitsko-dalmatinske županije, navodi Dalmacija Danas.