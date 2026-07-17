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INFEKCIJA

SPLITOM SE ŠIRI ZARAZA Djeca najugroženija, a od nje strahuju i turisti. Ambulante se pune...

Piše 24sata,
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SPLITOM SE ŠIRI ZARAZA Djeca najugroženija, a od nje strahuju i turisti. Ambulante se pune...
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Foto: Zvonimir Barisin/Dino Stanin/Pixsell
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S obzirom na to, kožu treba održavati čistom, ne dirati ranu te redovito prati ruke...

Splitom se širi zaraza impetigom, površinskom bakterijskom infekcijom kože koja se najčešće javlja kod djece, osobito oko nosa i usta. S obzirom na to, Dalmacija Danas navodi kako su posljednjih dana čekaonice u pedijatrijskim ambulantama sve popunjenije. Pojava počinje kao mala rana ili mjehur koji nakon pucanja ostavlja prepoznatljivu žućkastu "medenu" krasticu. S obzirom na to da se infekcija brzo širi, potrebno je pojačano paziti na higijenu.

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Impetigo se prenosi izravnim kontaktom s promjenama na koži, ali i neizravno preko predmeta koje dijete koristi, poput ručnika, igračaka ili posteljine. Ako se ne liječi na vrijeme, može se širiti i po tijelu. S obzirom na to, kožu treba održavati čistom, ne dirati ranu te redovito prati ruke. Također, važno je ne dijeliti osobne predmet. Osobe s impetigom trebale bi izbjegavati kupanje u moru s obzirom na to da slana voda može dodatno nadražiti već zahvaćenu kožu. Valja paziti i na sunce jer postoji mogućnost postupalnih hiperpigmentacija. 

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Zadar: Gordana Bubi?i?-Bajek, specijalistica dermatovenerologije | Foto: Dino Stanin/PIXSELL

"Slatke kraste jedna su vrsta impetiga odnosno bakterijske infekcije i ako se te krastice gule, odnosno skidaju i diraju, onda se mogu prenositi dalje po tijelu, a mogu se prenositi na drugu osobu, što se najčešće događa u obitelji kada to djeca dobiju jedno od drugoga. Liječenje je vrlo učinkovito, postoje dezinficijensi kojima se te krastice mogu tretirati. Preporučuje se to područje malo i prikriti da dijete to ne bi čupkalo, a ako se baš jako prošire po tijelu, onda se može dati antibiotik na usta"; pojasnila je doc. prim. dr. sc. Diana Nonković, epidemiologinja NZJZ-a Splitsko-dalmatinske županije, navodi Dalmacija Danas.

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