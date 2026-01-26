Obavijesti

RJEŠAVA SE KVAR

Mrak na Trešnjevci! Dio Zagreba večeras naglo ostao bez struje...

Bez struje su ostali stanari ulica Tratinske, Kranjčevićeve, Ogrizovićeve, Badalićeve i Adžijine, a kvar je zahvatio područje oko Kranjčevićeve

Dio zagrebačke Trešnjevke večeras je ostao bez električne energije. Kako stoji na službenim stranicama HEP Operatora distribucijskog sustava (HEP ODS), do prekida opskrbe došlo je zbog kvara na mreži.

Bez struje su ostali stanari ulica Tratinske, Kranjčevićeve, Ogrizovićeve, Badalićeve i Adžijine, a kvar je zahvatio područje oko Kranjčevićeve.

Iz HEP-a poručuju kako su njihove ekipe na terenu te je otklanjanje kvara u tijeku. Prema trenutačnim procjenama, očekuje se da bi opskrba električnom energijom mogla biti ponovno uspostavljena oko 22 sata.

