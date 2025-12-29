Obavijesti

BIVŠA MINISTRICA

Mrak Taritaš o Thompsonu: On poziva na preuzimanje Hrvatske

Bivša ministrica graditeljstva i saborska zastupnica Anka Mrak Taritaš u emisiji Novi dan N1 komentirala je aktualnu politiku, procese obnove nakon potresa i poruke Marka Perkovića Thompsona koje je on slao publici tijekom koncerta u zagrebačkoj Areni. 

Mrak Taritaš kritizirala je tempo obnove nakon razornog potresa na Baniji, ocijenivši da su radovi mogli biti znatno brži i učinkovitiji. Dodala je kako se dugo čekalo s provedbom zakona i konkretnim mjerama, a mnogi ljudi još uvijek ne žive u obnovljenim domovima. 

Posebno je govorila o političkom utjecaju Thompsona. Prema njezinim riječima, pjevač koji je privukao brojne obožavatelje svime što radi polako prelazi okvire glazbene karijere i postaje politički angažiran, čak se može očekivati da će pozvati svoje sljedbenike da se suprostave premijeru Andreju Plenkoviću. 

- On poziva da se preuzme Hrvatska... Pitanje je trenutka kad će ljude pozvati na suprotstavljanje Plenkoviću - rekla je Mrak Taritaš, kritizirajući i premijerovu reakciju na simboliku uzvika “Za dom spremni” na jednoj utakmici, za koju smatra da nije nedvosmisleno osuđena. 

Komentirala je i medijski interes koji Thompson dobiva posljednjih mjeseci, istaknuvši da je nakon dužeg odsustva iz središta pozornosti ponovno postao glavna vijest u zemlji, što je, prema njezinom mišljenju, utjecalo na percepciju njegove uloge u javnom životu. 

Mrak Taritaš zaključuje da bi, ako se Thompson želi uključiti u politiku, trebao to učiniti organizirano kroz stranku ili politički okvir, umjesto što, kako kaže, šalje političke poruke s pozornice. 

