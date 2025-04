Mraz odlazi, sunce se vraća: Sutra temperature i do 17 °C

U srijedu će na Jadranu biti pretežno sunčano vrijeme. Dok u unutrašnjosti djelomice sunčano mjestimice s umjerenom i povećanom naoblakom. Vjetar na kopnu će većinom slab. Na Jadranu ujutro umjerena bura, a tijekom dana jugozapadni vjetar.

Najniža jutarnja temperatura od -2 do 2, na Jadranu od 3 do 8 °C. Najviša dnevna od 12 do 17 °C.

Žuti alarm, potencijalno opasno vrijeme, izdan je za osječku, karlovačku, gospićku regiju te srednju i južnu Dalmaciju.

Foto: DHMZ

- Većinom sunčanim Jadranom u četvrtak će proći naoblačenje - uglavnom bez kiše. Temperatura će prema vikendu rasti. U jutarnjim satima ponegdje će biti još umjerene bure, dok će popodne prevladavati uglavnom umjeren vjetar s mora.

Na kopnu će se izmjenjivati sunčanija i oblačnija razdoblja u nastavku ovog većinom suhog tjedna. Osobito će u četvrtak na istoku povremeno puhati umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar. Temperatura će postupno rasti i od petka će mraz postati rijetkost čak i u gorju - prognozirao je za HRT Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys.