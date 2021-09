O statusu četvero izbačenih zastupnika u saborskom klubu zastupnika SDP-a odlučivat će na kraju glavni odbor stranke.

Ovime je kupljeno još malo vremena za konačni obračun u SDP-u iako je predsjednik stranke Peđa Grbin najavljivao da će kriza biti riješena uskoro i da je spreman za radikalna rješenja protiv neposlušnih. Oponenti ovaj potez tumače kao Grbinovo bježanje od odgovornosti za rješavanje krize te prebacivanje loptice na stranačko tijelo.

- To je mrcvarenje - slažu se.

Pitanje je, nastavljaju, ima li Grbin, i za koje odluke, većinu u glavnom odboru. Odluke tek treba pripremiti, no trebale bi ići u smjeru da glavni odbor potvrdi stav predsjedništva i da one koji se na to ogluše izbace iz SDP-a. Odluke za glavni odbor sastavit će radna skupina u kojoj će biti Grbin, četvero potpredsjednika stranke, politička tajnica SDP-a te predsjednica glavnog odbora SDP-a.

- Grbinu se na kraju cijela ova priča može obiti o glavu. Ne vidim tko bi, iole politički pismen, glasao za izbacivanje 14 zastupnika iz stranke. Jasno je da on nema podršku kluba zastupnika, a ako ne dobije podršku glavnog odbora za svoje sulude obračune, onda su stvari jasne. U tom slučaju vodstvo i predsjednik trebaju podnijeti ostavke - napominje sugovornik iz SDP-a.

No uvjeren je da do sjednice glavnog odbora, koja bi trebala biti početkom listopada, Grbin neće sjediti prekriženih ruku.

- Sigurno će raditi na svojoj većini u tom stranačkom tijelu. No pitanje je i legitimnosti glavnog odbora, koji je sad krnji jer su članovi koji se ne slažu s vodstvom strane izbačeni iz tog tijela - rekao je sugovornik.