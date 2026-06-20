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Mrtav pijan biciklirao u Slatini

Piše Luka Safundžić,
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Mrtav pijan biciklirao u Slatini
Foto: Ilustracija/MUP

Zbog ponovnog upravljanja biciklom pod utjecajem alkohola 44-godišnjak smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva, objavila je policija...

Ukupno 12 vozača zbog vožnje pod utjecajem alkohola isključeno je iz prometa tijekom pojačanog nadzora cestovnog prometa, provedenog 19./20. lipnja, izvijestila je PU virovitičko-podravska. 

- Dana 19. lipnja oko 18:30 sati u Slatini, policijski službenici zaustavili su 44-godišnjeg muškarca koji je upravljao biciklom suprotno prometnim propisima. Provedenim ispitivanjem prisutnosti alkohola u organizmu utvrđeno je kako je upravljao biciklom pod utjecajem alkohola, pri čemu mu je izmjerena koncentracija od 2,46 g/kg alkohola u organizmu - objavila je policija. 

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Dodaju da je vozač isključen iz prometa te mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 120 eura.

- Nakon isključenja iz prometa, istoga dana u 20:40 sati, policijski službenici ponovno su zatekli 44-godišnjaka u upravljanju biciklom kojom prilikom je muškarac „krivudao“ po kolniku. Ponovnim ispitivanjem prisutnosti alkohola u organizmu utvrđena je koncentracija od 2,03 g/kg. Budući da je postojala opasnost da će nastaviti s činjenjem prekršaja, vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstava - rekli su iz policije. 

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Dodaju da je protiv biciklista slijedi pokretanje prekršajnog postupka. Za počinjene prekršaje predviđena je novčana kazna u iznosu od 120 eura.

- Policijska uprava virovitičko-podravska apelira na sve sudionike u prometu, posebice na vozače bicikala, na dosljedno poštivanje odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola s ovako visokim koncentracijama umanjuje sposobnost za sigurno upravljanje vozilom, usporava reakcije i narušava ravnotežu, čime se izravno ugrožava osobna sigurnost i sigurnost drugih sudionika u cestovnom prometu - zaključili su iz policije. 

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