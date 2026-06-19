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KAKVO IZNENAĐENJE Matej po mladu stigao bagerom: 'Mama se još uvjek nije s time pomirila'

Piše Veronika Miloševski,
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KAKVO IZNENAĐENJE Matej po mladu stigao bagerom: 'Mama se još uvjek nije s time pomirila'
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Foto: Privatni album

Matej Benko (28) i Stela (29) znaju se odmalena. Zajedno imaju kćer Marlu. Matej je po Stelu na svadbu stigao bagerom...

Umjesto u sjajnoj limuzini ili oldtimeru, Matej Benko (28) kraj Vrbovca po svoju odabranicu Stelu (29) stigao je radnim strojem teškim nekoliko tona - bagerom. On i njegov kum dobili su inspiraciju kad su vidjeli sličan primjer u medijima, no odlučili su ga podignuti na novu razinu.

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Neočekivan dolazak po mladu kraj Vrbovca VIDEO
Neočekivan dolazak po mladu kraj Vrbovca | Video: PRIVATNA ARHIVA

​- Vidjeli smo prošli tjedan na vijestima da su neki u Slavoniji išli po mladu traktorom. Odmah sam rekao kumu: 'Mi idemo bagerom!' - prepričao nam je Matej kroz smijeh.

Odabir vozila bio je logičan. Na velikom obiteljskom OPG-u upravo je bager Matejev glavni alat.​ Njegovi roditelji ideju su prihvatili s odobravanjem, no mladenka i njezina majka malo su drukčije reagirale.

​- Punica je bila izričito protiv. Rekla je kako nema šanse da dođem po njezinu kćer bagerom - prisjetio se Matej.

Njegova buduća supruga Stela također je bila skeptična, najviše zbog praktičnih razloga i brige za vjenčanicu.

​- I ona je isprva rekla da to ne dolazi u obzir. Unajmili smo haljinu, pa se bojala da će mušice letjeti u nju, da će se uništiti... Sto i jednu brigu mi je nabrojila, ali rekao sam joj da se ne brine i da će sve biti u redu - rekao je.

Iako je znala što je suprug smislio, Stela priznaje da u prvom trenutku nije bila presretna zbog vožnje u građevinskom stroju na svoj veliki dan. Poseban izazov predstavljao je ulazak u "korpu" bagera u vjenčanici, no snalažljivi organizatori doskočili su i tom problemu.

​- Nisam bila baš oduševljena tom idejom, ali kad se to sve dogodilo, u tom trenutku, odradilo se, veselili smo se, tako da je bila sporedna stvar čime ćemo se voziti - izjavila je Stela i dodala kako je na kraju sve ispalo odlično.

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Da bi joj olakšala ulazak, mladoženjina ekipa improvizirala je stepenice.

​- Uspjeli su napraviti to s paletama i nekim daskama, tako da su dobro složili. Nije bilo jednostavno ulaziti, ali unutra je bila klupica, pa nije bio problem sjesti - objasnila je.

Matej je uz pomoć prijatelja i jednog radnika temeljito očistio i svečano ukrasio svoj radni stroj. Vožnja je, suprotno očekivanjima, bila iznimno ugodna.

​- Išli smo polako, deset na sat. Nismo jurili. Bager ima suspenziju koja ublažava jače udarce, tako da je bilo kao u fotelji, doslovno. Na kraju je i mladenka bila oduševljena - istaknuo je Matej.

Mladenka je na početku imala pomiješane osjećaje, a gosti su bili potpuno iznenađeni i oduševljeni nesvakidašnjim prizorom.

​- Svi koji su došli kao gosti bili su stvarno oduševljeni tom idejom. Mislim, nisu ništa drugo ni očekivali od mojeg muža - rekla je Stela.

Mladenkin otac mirno je prihvatio situaciju, njezina se majka, kako kaže, ni danas nije pomirila s tim da joj se kći na vjenčanje vozila bagerom.

Unatoč početnoj ljutnji i nevjerici, Stela danas na sve gleda s osmijehom. Originalna vožnja imala je i jednu neočekivanu prednost.

​- Na kraju je ispalo baš super. Nije mi bilo vruće - zaključila je.

Par se poznaje od rane mladosti i bili su zajedno od Matejeve 18. godine.

​- Bili smo zajedno tri godine, a onda smo imali pauzu od sedam godina. Život nas je razdvojio, ali, eto, ponovno smo prohodali - otkriva Matej.

Nakon pomirenja njihova je veza brzo napredovala. Dobili su kćerkicu Marlu, koja danas ima godinu i pol, a brak je bio logičan sljedeći korak. Na pitanje što ga je ponovno privuklo Steli, Matej ima jasan odgovor.

​- Luda je kao i ja. Isti smo, to je ono što nas je ponovno spojilo i vratilo. Sudbina. Shvatili smo da možemo zajedno i nešto postići u životu, ali se i zabavljati, a ne da ti netko stalno stoji iznad glave. To je najvažnije - zaključuje sretni mladoženja. 

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