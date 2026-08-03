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ODBIO TESTIRANJE NA DROGE

Mrtav pijan vozio kombi po Splitu: Napuhao čak 3,46 promila pa završio u zatvoru

Piše Ivan Jukić,
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Mrtav pijan vozio kombi po Splitu: Napuhao čak 3,46 promila pa završio u zatvoru
Policijska akcija usmjerena na pješake i vozila provodi se tijekom jutra na području Šibenika | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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Muškarac je uhićen i zadržan u policijskoj postaji do prestanka djelovanja alkohola, nakon čega je u žurnom postupku doveden na sud

Policija je u nedjelju oko 1.30 sati u Matoševoj ulici u Splitu zaustavili su vozača (28) kombija te utvrdili da je za upravljačem bio pod jakim utjecajem alkohola. Alkotestiranjem mu je izmjereno čak 3,46 promila alkohola u organizmu, a odbio je i preliminarno testiranje na prisutnost droge.

Policija je tijekom postupanja utvrdila i da je muškarac, u alkoholiziranom stanju, vikom i lupanjem rukama po vozilu narušavao noćni mir građana, čime je počinio prekršaj protiv javnog reda i mira.

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Muškarac je uhićen i zadržan u policijskoj postaji do prestanka djelovanja alkohola, nakon čega je u žurnom postupku doveden na sud.

Sud mu je odredio zadržavanje do 8. kolovoza, nakon čega je predan u zatvor.

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