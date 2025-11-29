Mrtav pijan zabio se u auto u Konavlima i usmrtio vozača

Vozač (72) automobila poginuo je u teškoj prometnoj nesreći do koje je došlo sinoć oko 19.20 sati na Jadranskoj magistrali u blizini Zračne luke „Ruđer Bošković“ u Konavlima. U nesreći je jedna osoba lakše ozlijeđena.

Do nesreće je došlo kada je 48-godišnji vozač osobnog vozila dubrovačkih registarskih oznaka, koji se kretao iz smjera Konavala prema Dubrovniku, prešao na suprotnu stranu kolnika te prednjim lijevim dijelom vozila udario u automobil kojim je iz suprotnog smjera upravljao 72-godišnjak. On je na mjestu preminuo od zadobivenih ozljeda.

Vozač koji je izazvao nesreću zadobio je lakše tjelesne ozljede, a utvrđeno je da je u trenutku sudara bio pod utjecajem alkohola od 2,87 g/kg.

Za vrijeme očevida, kojim je rukovodio županijski državni odvjetnik, promet kroz ovaj dio magistrale bio je zatvoren i odvijao se obilaznim pravcima sve do 22.45 sati, kada je cesta ponovno otvorena.

Tijelo preminulog prevezeno je na Odjel patologije dubrovačke bolnice, gdje će se obdukcijom utvrditi točan uzrok smrti.

Zbog sumnje da je izazvao prometnu nesreću sa smrtnom posljedicom, 48-godišnji vozač je uhićen i zadržan u policijskim prostorijama do prestanka djelovanja alkohola, nakon čega slijedi kriminalističko istraživanje.