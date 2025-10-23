Mrtva pijana izazvala frontalku kod Zaprešića, vozila odjavljeni auto s nizom nedostataka

Pijana 37-godišnja vozačica s 2,33 promila alkohola u utorak navečer izazvala je frontalni sudar u mjestu Šibice kod Zaprešića. Ona je oko 22.40 sati vozila auto sa probnim tablicama Zagrebačkom cestom u smjeru zapada. Kod kućnog broja 35 prešla je lijevim dijelom vozila na suprotnu traku i prednjim dijelom udarila u automobil kojim je iz suprotnog smjera upravljao 43-godišnji vozač.

U sudaru je nastala materijalna šteta, a srećom nitko nije ozlijeđen.

Foto: PU zagrebačka

Policija je utvrdila da je vozačica bila u teškom alkoholiziranom stanju, a dodatnim provjerama ustanovljeno je kako je vozilu kojim je upravljala istekla prometna dozvola te da je vozilo odjavljeno. Zbog sumnje u tehničku neispravnost, automobil je upućen na izvanredni tehnički pregled, pri čemu je utvrđeno šest većih nedostataka.

Nakon uhićenja, 37-godišnjakinja je privedena na nadležni prekršajni sud, gdje je proglašena krivom te joj je izrečena novčana kazna od 1.320 eura i zabrana upravljanja vozilima B kategorije na tri mjeseca.