Mrtvačnice su pune, pucaju im u glave: Šokantna izvješća stižu iz Irana: 'Većina mrtvih su mladi'

Iran će napasti američke vojne i pomorske ciljeve u slučaju novog napada Sjedinjenih Američkih Država tijekom aktualnog vala prosvjeda, izjavio je u nedjelju predsjednik parlamenta.

- U slučaju vojnog napada SAD-a, i okupirani teritorij i središta američke vojske i pomorskog prometa bit će naše legitimne mete - rekao je Mohammad Bagher Ghalibaf u obraćanju parlamentu koje je prenosila državna televizija, očito se također referirajući na Izrael, koji Islamska Republika ne priznaje i smatra okupiranim palestinskim teritorijem.

Amnesty International objavio je da analizira, kako su naveli, iznimno uznemirujuća i vjerodostojna izvješća prema kojima su iranske sigurnosne snage od četvrtka znatno pojačale nezakonitu i smrtonosnu uporabu sile protiv prosvjednika diljem zemlje.

Foto: SOCIAL MEDIA

Zdravstveni sustav na rubu kolapsa

A posljedice nasilnog gušenja prosvjeda osobito su vidljive u zdravstvenom sustavu, koji je od petka navečer doveden na rub kolapsa. Djelatnici najmanje triju bolnica potvrdili su za BBC da su hitni prijemi bili preplavljeni ozlijeđenima, dok su liječnici i medicinske sestre radili u izvanrednim okolnostima, često bez dovoljno opreme i vremena za pružanje adekvatne skrbi.

Foto: Profimedia

Navodno u jednoj bolnici u gradu Raštu, na sjeveru Irana, tijekom jedne noći zaprimljeno je čak 70 tijela osoba poginulih u sukobima.

- Radilo se o izravnim hicima u glavu i prsa, bez ikakve sumnje. Mnogi od tih mladih ljudi nisu ni stigli do bolničkih kreveta. Mrtvačnice su pretrpane - rekao je jedan liječnik. Posebno je naglasio da su među stradalima uglavnom bili vrlo mladi građani.

- Većina ih je imala između 20 i 25 godina. Neke od njih nisam mogao ni pogledati koliko je to bilo potresno - rekao je bolnički djelatnik, dodajući da su takvi prizori ostavili duboke posljedice i na medicinsko osoblje.