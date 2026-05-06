Mrtvog dupina pronašli na plaži kod Umaga, sumnja se da je upucan. Policija istražuje slučaj

Mrtav dupin u raspadnutom stanju pronađen je u srijedu ujutro na obali mora u Bašaniji kraj Umaga, a policija sumnja da je životinja usmrćena vatrenim oružjem. Umaška policija dojavu je zaprimila oko 8 sati, nakon što je na obali uočen leš dupina. Pregledom tijela uočena je ozljeda nalik prostrijelnoj rani, za koju se sumnja da je nastala uporabom vatrenog oružja.

O svemu je obaviješteno Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, koje je preuzelo daljnju brigu o životinji. Nad lešom dupina bit će provedeno vještačenje u Zavodu za veterinarsku patologiju kako bi se utvrdio točan uzrok smrti.

Policija je najavila kako će zbog sumnje u kazneno djelo ubijanja i mučenja životinja protiv nepoznatog počinitelja podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.