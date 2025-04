Mrzi i iskorištava žene, novac mu donose nesigurni klinci: Tko je kontroverzni Andrew Tate?

"Moj posao je bio upoznati djevojku, otići s njom na nekoliko spojeva, spavati s njom, testirati je li kvalitetna, natjerati je da se zaljubi u mene do te razine da će napraviti sve što kažem, a onda je pošaljem ispred kamera da budemo bogati zajedno", "Ženama je mjesto kod kuće, one ne znaju voziti, one su vlasništvo muškarca", "Žrtve silovanja snose dio odgovornosti", "Ne postoje neovisne žene", "Apsolutno sam mizoginist. Ja sam realist. A kad ste realist, onda ste seksist"...

Samo su neke od ljigavih i tupastih izjava koje je tijekom godina davao influencer i poduzetnik Andrew Tate. Protiv njega i brata vode se istrage u Rumunjskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu i SAD-u, ali on tvrdi kako su oni zapravo žrtve koordiniranih napada. Sebe predstavlja kao "silu dobra" koja djeluje pod božjim instrukcijama...

Foto: Profimedia

Uspio je izgraditi cijeli biznis model i zaraditi milijune na nesigurnim tinejdžerima kojima obećava da će postati veliki zavodnici s ogromnim bogatstvom. On je taj koji ih jedini može naučiti o žensko-muškim odnosima, on je taj koji će im objasniti kako manipulirati sa ženama. Samo mu moraju plaćati i obavezno moraju širiti njegove objave kao da je nekakav prorok. A nažalost, dio mlađih muškaraca tako ga i doživljava... A do dijela bogatstva je došao ilegalno, iskorištavajući žene, smatraju tužielji koji su pokrenuli istrage protiv njega.

Počeci i King Cobra

Emory Andrew Tate III rođen je u Washingtonu u prosincu 1986. godine od oca Afroamerikanca i majke Britanke. Njegov otac Emory Tate Sr. bio je pripadnik američkog ratnog zrakoplovstva, ali i šahovski velemajstor. Kojeg su se drugi igrači dosta bojali! Nije igrao konvencionalno, bio je poznat po nepredvidljivim potezima... Opisivali su ga i kao genijalca. Majka Eileen radila je u cateringu, u administraciji, opisuju je kao tihu, praktičnu i prizemnu ženu koja je držala obitelj na okupu. Ali obitelj ipak nije ostala na okupu.

Emory i Ellen razveli su se 1997. godine, ona uzima djecu: Andrewa, Tristana i Janine i seli preko bare, u Luton. Obitelj se tu, pričao je u više navrata Tate, suočila sa siromaštvom. Ovisili su o kuponima da se prehrane, novca nije bilo, život je bio težak...

Da pobjegne od siromaštva ulazi u svijet kickboxa, sve je više u teretani. Pomalo ulazi profesionalno u svijet borilačkih sportova, osvaja više titula, gradi reputaciju na sceni pod nadimkom "King cobra"... Ali paralelno radi i druge poslove. U TV produkciji, u teretani, ljudi koji su ga poznavali sredinom 2000-ih govore kako je već tada "pokušavao podučiti druge da žive muževno i disciplinirano"...

Prečica do slave

Tate je otvarao blogove, pisao motivacijske objave i pokušavao prodavati e-knjige i video-kursove. Vulgaran je, samouvjeren, ali još ne mrzi žene. U ovom periodu više priča o muškom osnaživanju, iako se ispod površine nazire opasna poruka...

I u jednom trenutku, kad je valjda shvatio da drugačije ne ide, odlučuje se na prečicu do slave. Na sudjelovanje u reality showu.

Foto: Profimedia

Prvi put je zapravo privukao širu pažnju britanske javnosti 2016. godine sudjelovanjem u "Big Brotheru". Međutim, izbačen je nakon samo šest dana kad se pojavio video koji je navodno prikazivao kako napada ženu remenom. Tate je tvrdio da je snimka montirana, da se radilo o “konsenzualnoj igri” između njega i bivše djevojke. No šteta je već bila učinjena. Big Brother ga je katapultirao u javnost – ali ne na način koji je priželjkivao. Kasnije je otkriveno da je u vrijeme izbacivanja bio pod policijskom istragom u Ujedinjenom Kraljevstvu zbog optužbi za silovanje, koja je kasnije odbačena.

Nakon Big Brothera, Tate seli u Rumunjsku. tvrdio je da tu "ima više slobode" nego na Zapadu. U Rumunjskoj je s bratom Tristanom osnovao "Hustlers' University"– online platformu koja je nudila edukaciju o kriptovalutama, freelancingu i “mentalnoj čvrstoći”. Paralelno su izgradili i posao s webcam djevojkama. Tate je taj biznis, u kojem je navodno zapošljavao 75 djevojaka, predstavio kao glavni izvor svog prvotnog bogatstva, tvrdeći da je mjesečno zarađivao i do 600.000 dolara. Njegov brat Tristan Tate u intervjuu za Daily Mirror 2019. godine opisao je taj model kao "veliku prevaru", otkrivajući da su muškarci slali tisuće dolara ženama koje su glumile emocionalnu povezanost, često izmišljajući financijske probleme kako bi izvukle više novca. Neki su, pričala su braća, prodavali sve što imaju kako bi uplatili novac njihovim webcam modelima.

Foto: Instagram/Andrew Tate

Ozbiljne optužbe sa svih strana

Istovremeno raste i njegova internet persona, svojim je pratiteljima i obožavateljima naredio da šire sve njegove snimke, da s njima preplave društvene mreže, da ga objavljuju posvuda... I to se isplatilo. Broj pratitelja je rastao, broj nesigurnih tinejdžera i mlađih tipova koji su povjerovali u njegove gluposti i plaćali mu za savjete također...

No više platformi – uključujući YouTube, Instagram, TikTok i Facebook, suspendiralo ga je zbog širenja govora mržnje.

Foto: INQUAM PHOTOS/Eduard Vinatoru/RE

U prosincu 2022., Andrew i Tristan Tate uhićeni su u Rumunjskoj zbog optužbi za trgovinu ljudima, silovanje i formiranje kriminalne organizacije. Tužitelji su tvrdili da su u Rumunjskoj i drugim državama vrbovali žene putem "loverboy" metode i prisiljavali ih na snimanje eksplicitnog sadržaja. U lipnju 2023. službeno su optuženi, a istraga se 2024. proširila na maloljetničku prostituciju i pranje novca. Neko vrijeme bili su u pritvoru

U međuvremenu, u Ujedinjenom Kraljevstvu je protiv Tatea pokrenuta i građanska tužba četiri žene koje tvrde da su bile seksualno napadnute, te odvojena istraga za utaju poreza. U SAD-u, konkretno u Floridi i Kaliforniji, otvorene su nove istrage 2025. godine – uključujući tužbu bivše partnerice zbog silovanja i fizičkog zlostavljanja.

Foto: Instagram/Andrew Tate

Iako su njegovi odvjetnici sve optužbe nazvali "lažnima i politički motiviranima", zakonodavni stroj se kreće dalje. Brojni računi, nekretnine i digitalna imovina braće Tate sada su zamrznuti. Ali unatoč pravnim problemima, ili upravo zbog njih, Tate i dalje uživa kultni status među dijelom online publike. Njegove izjave o "nepokoravanju sistemu", o "duhovnom ratu protiv slabosti" i "obnovi muškog ponosa", i dalje imaju odjeka, osobito među mladim muškarcima u potrazi za smislom i autoritetom.

'Nemamo zašto bježati'

U veljači 2025. rumunjski sud je ukinuo zabranu izlaska iz zemlje, nakon čega su braća Tate otputovala privatnim zrakoplovom u SAD. Neki su sigurni kako je u ukidanju zabrane prste imala Trumpova administracija. Musk, blizak Trumpu, vratio mu je račun na Twitteru, dok je Trumpov sin, Donald Jr. Tateovo pritvaranje u Rumunjskoj nazvao - potpuno suludim.

Krajem ožujka braća su se vratila u Rumunjsku, gdje su pod mjerama, i poručila "da su nevini pa zato nemaju od čega bježati".

Foto: MARIA ALEJANDRA CARDONA/REUTERS

U idućim godinama i mjesecima suočit će se s ozbiljnim optužbama koje ih mogu poslati iza rešetaka na više desetljeća. I to u Rumunjskoj, u Ujedinjenom Kraljevstvu, u SAD-u...

Ako se postupak u Rumunjskoj nastavi i završi osuđujućom presudom, Tate bi mogao biti zadržan u Rumunjskoj na izdržavanju kazne. U slučaju oslobađajuće presude ili nakon odsluženja kazne u Rumunjskoj, Tate bi mogao biti izručen Ujedinjenom Kraljevstvu kako bi se suočio s tamošnjim optužbama. Tate se suočava i s građanskim tužbama u SAD-u, a moguće su i kaznene istrage. jednu takvu navodni vodi Također, postoje izvješća o istrazi koju vodi Ured državnog odvjetnika na Manhattanu. ​

A do tad će nastaviti s mizoginim glupostima na internetu...