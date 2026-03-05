Obavijesti

Mrzi zapad, sve dok ne zašteka 'Veseljko': Hamneijev sin se u Londonu liječio od impotencije?!

Foto: OFFICE OF THE IRANIAN SUPREME LE/REUTERS, Canva

U dokumentu se navodi kako se problem "na kraju riješio tijekom produženih posjeta Ujedinjenom Kraljevstvu". Liječio se u poznatim londonskim privatnim bolnicama...

Admiral

Mojtaba Hamnei (56), sin ubijenog iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija i najizgledniji kandidat za njegovog nasljednika, navodno se godinama u tajnosti liječio od impotencije u najboljim privatnim bolnicama u Londonu, stoji u dokumentima američke diplomacije objavljenim na Wikileaksu, piše NY Post.

Aftermath of strikes on Beirut's southern suburbs Aftermath of strikes on Beirut's southern suburbs
18
Foto: Ahmad Al Kerdi

Tvrdnja potječe iz diplomatskog kanala objavljenog putem WikiLeaksa, no takvi dokumenti često sadrže neprovjerene informacije i procjene diplomata, pa njihovu točnost nije moguće neovisno potvrditi. Ali da se o tome šuškalo, pričalo... Svakako.

Prema diplomatskoj bilješci koju je američki State Department poslao veleposlanstvu u Londonu 2008. godine, Mojtaba Khamenei bio je pod ogromnim pritiskom obitelji da osigura muškog nasljednika. Zbog problema koje je imao, koji su mu otežavali i pronalazak supruge, oženio se, barem za te krugove, relativno kasno, 2004. godine, za kćer istaknutog konzervativnog političara Gholama-Alija Haddad-Adela.

FILE PHOTO: Mojtaba Khamenei visits Hezbollah's office in Tehran
Foto: OFFICE OF THE IRANIAN SUPREME LE

U dokumentu se navodi kako se problem "na kraju riješio tijekom produženih posjeta Ujedinjenom Kraljevstvu". Liječio se u poznatim londonskim privatnim bolnicama, Wellington i Cromwell, koje su diskretno posjećivali razni bogataši.

Izvješća tvrde da je obavio ukupno četiri posjeta Velikoj Britaniji kako bi riješio zdravstveni problem koji je stajao na putu osnivanja obitelji.

Obitelj je očekivala da će nakon tri 'terapije' dobiti potomstvo, no za to je bio potreban i četvrti posjet Londonu.

"Nakon tog boravka od dva mjeseca, njegova supruga je zatrudnjela. Po povratku u Iran rođen je zdrav dječak, koji je dobio ime Ali u čast svog djeda po ocu", stoji u dokumentu, piše NY Post.

Ironično je da se sin čovjeka koji je gradio svoju karijeru na radikalnoj antizapadnoj retorici za najintimnije probleme obraćao upravo britanskim liječnicima. Cijela situacija dobiva tragičan obrat jer su u zajedničkom američko-izraelskom napadu 28. veljače 2026., u kojem je ubijen njegov otac Ali Khamenei, poginuli i više članova šire obitelji...

Iako ga moćna Islamska revolucionarna garda (IRGC) vidi kao jedinog kandidata koji može osigurati kontinuitet 'tvrdolinijaške' politike, njegovo imenovanje bilo bi izrazito kontroverzno. On posjeduje tek srednji klerički rang "Hojjat al-Islam", znatno niži od ajatolaha, a ideja o nasljednom prijenosu vlasti u potpunosti je suprotna idealima Islamske revolucije iz 1979., koja je srušila monarhiju upravo zbog dinastičkog vladanja. Unatoč protivljenju unutar dijela klerikalnih krugova, pritisak vojno-sigurnosnog aparata mogao bi biti presudan.

A vrijeme će pokazati hoće li Mojtaba postati vođa. I kad postane, hoće li biti 'mekan' ili će nastaviti 'tvrdolinijaške' politike...

Ovdje pratite sve oko situacije u Iranu, Izraelu i regiji iz minute u minutu
 

