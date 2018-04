'Mržnja prema Hrvatima i dalje je tu, a Šešelj prijeti kao '91.'

Nakon incidenta s Vojislavom Šešeljem, koji je zgazio hrvatsku zastavu u parlamentu Srbije, razgovarali smo s Tomislavom Žigmanovim, jedinim hrvatskim zastupnikom u skupštini Srbije. Žigmanov se godinama bori za bolji položaj Hrvata u Srbiji. Nakon što je osuđen u Haagu zbog zločina nad Hrvatima, Šešelj je izjavio da ih je “spreman ponoviti, počevši s Tomislavom Žigmanovim”.

Je li ispravna odluka o prekidu posjeta hrvatske delegacije ili su ipak trebali doći i u Suboticu te vidjeti s kojim problemima se susreće hrvatska manjina?

To je pitanje za one koji su odluku donijeli. Budući da je donijeto konsenzusom cijelog izaslanstva, vjerujemo da je racionalna i opravdana. Hrvati u Srbiji, naravno, žale što se nešto takvo moralo dogoditi te što nije došlo i do susreta predsjednika Hrvatskoga sabora. Upravo zbog Šešeljeva djelovanja htjeli smo čuti jasne poruke ohrabrenja i podrške te nastaviti razgovore o daljnjem razvoju suradnje s Hrvatskom.

Smatrate li da je Šešeljev potez s vrijeđanjem i gaženjem zastave samo akcija radikala ili je ipak koordinirana Vučićevim vladajućim SNS-om? Neki novinari u Beogradu me uvjeravaju da Šešelj ništa ne radi sam.

To više spada u teoriju urote, no osobno ne vjerujem u nešto takvo. Može govoriti o propustima koji su omogućili da se ovaj incident dogodi. Incident ne ide u prilog vlasti u Srbiji, i to ne samo kad je riječ o odnosima s Hrvatskom, nego i kad se govori o međunarodnom ugledu Srbije.

Vaša kolegica zastupnica Aleksandra Jerkov rekla je da su i prijetnje njoj, jer je stala u vašu zaštitu i tražila izbacivanje Šešelja iz parlamenta nakon što je osuđen, bile koordinirane između SRS-a i SNS-a? Koliko te stranke surađuju?

Nemam spoznaje da oni izravno surađuju, no vidjelo se u nekoliko slučajeva da imaju vrlo slična stajališta. Narodni zastupnik Marjan Rističević, koji je dio vladajuće većine, ima ista stajališta kao i Šešeljevi radikali. Ristić je u skupštini nijekao da je Šešelj počinio zločin protiv Hrvata u Srijemu 1990-ih, zbog čega je i osuđen u Haagu, a mene je optužio da sam glede toga iznosio lažne činjenice. Ne mogu govoriti o koordiniranosti određenih aktivnosti radikala i vlasti, ali o sličnosti prema zločinu nad Hrvatima u Vojvodini i postupcima prema onima koji su o zločinima govorili može se govoriti. To je prijeporno.

Bili ste izloženi uvredama, a vlast je šutjela. Koliko je teško biti jedini hrvatski zastupnik u Skupštini?

Niti lako niti jednostavno. I to ne samo što sam jedini. I da nas je više teško bismo u jednoj takvoj zaglušujućoj atmosferi mogli utjecati na neke važnije društvene procese koji su od interesa za pripadnike hrvatske zajednice u Srbiji. Prijetnje koje je Šešelj uputio Nenadu Čanku i Aleksandri Jerkov i meni su jezive. Osobno nisam važan, ali u javnosti me se prepoznaje kao političkog predstavnika hrvatske zajednice, pa su te prijetnje poruka drugim pripadnicima hrvatske zajednice. Uz živa sjećanja na događaje iz 1990-ih, strahovi su se obnovili i nesigurnosti povećale. Drugim riječima, Hrvati u Srbiji ponovno su zajednica građana koja strahuje za sebe i svoju sigurnost. Tim prije smo očekivali osude prijetnji i zaštitu.

Smatrate li da je Vučićeva reakcija na Šešeljev incident bila primjerena?

Važno je što je predsjednik Vučić izrekao jasnu i nedvosmislenu osudu Šešeljeva nedopustiva čina. I ta je gesta za svaku pohvalu. Istodobno, ono što je stavilo sjenu na taj hvalevrijedni čin je nedostatak iskazivanja žaljenja i isprike hrvatskim dužnosnicima na čelu Jandrokovićem te uspoređivanje s nekim događajima tijekom njegova zadnjeg posjeta Hrvatskoj. To nije za usporedbu.

Može li se opet rasplamsati mržnja? Šešeljevi radikali će imati za tri tjedna miting u mjestu Hrtkovci, gdje je prije 26 godina davao popise Hrvata za iseljavanje i odakle su prognane stotine obitelji?

Mržnja prema Hrvatima, htio to netko priznati ili ne, postoji i u medijima i na društvenim mrežama. Ono što brine je da se ona ne sankcionira, da se prešućivanjem tolerira. Hoće li ona rasti i širiti se najviše ovisi o predstavnicima vlasti i njihovim postupcima. Najava mitinga radikala u Hrtkovcima može samo povećati mržnju prema Hrvatima. Ako se to dogodi, sve će to dodatno otežati naš položaj. I ovoga puta sve ovisi o postupcima vlasti.

Iseljavaju li se Hrvati iz Srbije i osjećaju li se zaštićeno?

Da, nažalost, i Hrvati iz Srbije se iseljavaju. Razlozi su, prije svega, nezavidan ekonomski položaj i nedostatak perspektive. Ne treba zanemariti ni osjećaj nesigurnosti, snažna i učestala antihrvatska stajališta, kojima su Hrvati u Srbiji s vremena na vrijeme izloženi. Ono što djeluje frustrirajuće jest da na navedeno Hrvati u Srbiji teško mogu utjecati. Isključeni smo iz procesa donošenja odluka, nismo u prilici kreirati ekonomske politike, sami teško možemo osigurati perspektive za život mladih ovdje...