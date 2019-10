Muči je i hrvatski jezik: Šuica je napisala 'uspijeh' i 'svijetlo'

Nije bilo tako davno da je HDZ-ova Dubravka Šuica, inače profesorica engleskog i njemačkog jezika, akademski obrazovane Hrvate 'šokirala' svojim 'ruskim' izgovorom engleskog pred nadležnim odborima Europskog parlamenta.

Ako gledate njene objave na Facebooku, očito je da joj ni materinji ne ide najbolje. U svom obraćanju javnosti prije nekih tjedan dana hrvatska članica Europske komisije napisala je: 'Zeleno svijetlo za Schengen! Ovo je vazna odluka i veliki europski uspijeh Hrvatske! A sada #Council.

U kratkom opisu uz fotografiju uspjela je napraviti čak dvije pravopisne greške. 'Svjetlo' se inače piše bez slova 'i', kao i riječ 'uspjeh'.

Posjetimo, Šuica je 1981. završila anglistiku i germanistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, bila na doškolovanju na University of Buffalo u New Yorku, a kasnije je 'brusila zanat' kao profesorica engleskog i njemačkog jezika u Osnovnoj školi Lapad u Dubrovniku, i to sve do 1988.

Dvije godine poslije je provela na istoj poziciji u Centru za odgoj i usmjereno obrazovanje u Dubrovnik te još dvije u Umjetničkoj školi Luke Sorkočevića u rodnom gradu.

Od 1994. do 2000. bila na poziciji profesorica engleskog jezika na Veleučilištu u Dubrovniku, a dvije godine je u tom vremenu bila profesorica njemačkog jezika na American College of Management.

Od svih jezika koji su joj struka, još jedino ne znamo kako joj ide njemački...

Tu je i učiteljica koja ne zna č i ć

Nedavno je Sanja Šprem, Predsjednica sindikata hrvatskih učitelja, inače diplomirana učiteljica razredne nastave, povodom objave o nastavku štrajka u hrvatskim školama rekla da, citiramo: 'Krećeju prosvjedi'.

O šefici Sindikata Sanji Šprem pisali smo u rujnu kad je na gostovanju u HRT-ovoj emisiji na temi reforme školstva dvaput na ploču napisala 'prosjećna' plaća. Tada je rekla da su joj naočale ostale kod kuće.

- Žalosno je da se više govori o tome da sam pogriješila, nego o brojkama koje sam napisala. Sad tek vidim koliko je medijske pozornosti to sve dobilo. Baš se sad smijemo u uredu na sve to. Greška je napravljena, ali i ispravljena u studiju. Bilo bi bolje da se u fokus stavi ono što je bio moj cilj, a to je potlačenost u sustavu obrazovanja - rekla nam je Sanja Šprem.

Bilo joj je smiješno što je završila na naslovnicama svih portala.

- Dakle, govori se više o tome da sam pogriješila, nego o brojkama koje sam napisala. Eto, danas se samo mogu nasmijati na sve to jer imamo izvrnuta stajališta. Ako treba griješiti u obrazovanju da se o tome priča, onda treba griješiti. Najbolje bi bilo da pišem bez kvačica ili da griješim u pisanju ije i je pa bih završila na svim portalima u zemlji - rekla nam je učiteljica Sanja Šprem.

