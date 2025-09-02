Mučili ga kao životinju, prerezali mu grkljan. Nestao je iz bolnice, sada su ga pronašli

Vojnik Nacionalne garde Ukrajine Vladislav Nahornji (33), koji je preživio mučenja ruskih snaga, nestao je iz bolnice u Dnjipru 30. kolovoza, potvrdila je glasnogovornica policije Hanna Starčeska. Njegova supruga Viktorija odmah je prijavila nestanak, a policija je pokrenula opsežnu potragu za vojnikom koji zbog operacije grla nije mogao govoriti.

Nakon četiri dana neizvjesnosti, 2. rujna, supruga Viktorija je za ukrajinsku javnu radioteleviziju Suspilne potvrdila da je Vladislav pronađen živ i zdrav te da se nalazi s njom.

Pakao ruskog zarobljeništva

Nekoliko tjedana ranije, njegova je brigada izgubila položaj u blizini Pokrovska u Donjeckoj oblasti. Dok je pokušavao pomoći svojim suborcima, Vladislav je pao u rusko zarobljeništvo. Zbog teške ozljede grla i nemogućnosti govora nakon operacije, Vladislav je svoje stravično iskustvo zabilježio u dnevnik. Opisao je kako su ruski vojnici sustavno i sadistički mučili zarobljene ukrajinske vojnike.

Prema njegovim zapisima, koje su podijelili njegova supruga i brat, zarobljenicima su vadili oči, odsijecali usne, uši, noseve i genitalije. Vladislav je bio posljednji od osam vojnika koje su ruski vojnici odlučili pogubiti. Prerezali su mu grkljan i, vjerujući da su svi mrtvi, bacili njihova tijela u jamu koju su potom prekrili smećem kako bi prikrili zločin.

Pet dana puzanja

Viktorija je otkrila kako mu je smeće spasilo život.

- Kaže da je imao sreće jer, kad su ih bacili u jamu, nasuli su smeće preko njih da se ne vidi. Tamo je bila razbijena boca, a ruke su mu bile vezane, pa je uspio prerezati uže tom bocom - ispričala je njegova supruga.

Nakon što su ruski vojnici otišli, Vladislav je, teško ranjen i s prerezanim vratom, uspio improviziranim zavojem od tkanine zaustaviti krvarenje. Započeo je njegov nevjerojatan put natrag. Gotovo pet dana puzao je kroz neprijateljski teritorij, boreći se s bolovima, gubitkom krvi i gnojnim ranama, sve dok 17. kolovoza nije stigao do ukrajinskih položaja.

Foto: Stringer

Primljen je u bolnicu u kritičnom stanju. Liječnici su bili šokirani. Glavni direktor bolnice, Serhij Riženko, izjavio je: "Kad vam prerežu grkljan i iskrvarite, šanse za preživljavanje su minimalne. On se držao do kraja, ali ono što ga izdvaja jest to što je do samog kraja bio uvjeren da će sve biti u redu." Liječnički tim, koji se u 11 godina rata nagledao svega, potvrdio je da se s takvom ozljedom nikada nisu susreli.

Dokaz ratnih zločina

Njegova svjedočanstva i dnevnik postali su ključan dokaz ruskih ratnih zločina i kršenja Ženevske konvencije o tretiranju ratnih zarobljenika. Tužiteljstvo Donjecke oblasti pokrenulo je predistražni postupak zbog kršenja zakona i običaja ratovanja. Istražitelji Službe sigurnosti Ukrajine (SBU) ispitali su žrtvu i rade na identifikaciji ruskih vojnika odgovornih za ova zlodjela, kako navodi The Kyiv Independent.

Njegov slučaj, nažalost, nije usamljen. On je još jedan u nizu dokaza o sustavnim zločinima nad ukrajinskim ratnim zarobljenicima. Ured glavnog tužitelja Ukrajine izvijestio je da su do srpnja ruske snage pogubile najmanje 273 ukrajinska ratna zarobljenika, što predstavlja grubo kršenje Ženevskih konvencija.