Bolnicama u Francuskoj navodno je naloženo da se pripreme za rat unutar sljedeće godine. Prema lokalnim izvješćima, francusko ministarstvo zdravstva poslalo je dopis regionalnim zdravstvenim agencijama u kojem traži od bolnica da budu spremne na mogući “veliki vojni sukob” u Europi do ožujka 2026. godine.

Ova mjera dolazi usred sve većih strahova zbog prijetnje koju predstavlja Rusija, dok rat u Ukrajini i dalje bjesni. Glavni tajnik NATO-a, Mark Rutte, upozorio je da bi snage Vladimira Putina mogle biti spremne za napad na Savez unutar pet godina. Navodi se da su francuske bolnice dobile upute da se moraju pripremiti za prihvat tisuća ranjenih francuskih i savezničkih vojnika u slučaju većeg sukoba na europskom kontinentu.

I dalje nije jasno na temelju čega NATO, ali i danske i engleske službe stalno šire paniku i mantraju o potencijalnoj ruskoj invaziji. Putin je zaglavio u Ukrajini i u ovom trenutku ne postoji logično objašnjenje po kojem bi krenuo na NATO kojeg čine nuklearne sile poput SAD-a, UK-a i Francuske.

Foto: Alexander Ermochenko

Navodno pismo koje je poslano regionalnim zdravstvenim čelnicima u Francuskoj otkrio je satirični francuski list Le Canard Enchaîné. Ovaj list izvijestio je da je u pismu, datiranom na 18. srpnja 2025., navedeno kako se u bolnicama diljem zemlje može očekivati između 10.000 i 50.000 vojnika tijekom razdoblja od 10 do 180 dana. „U međunarodnom kontekstu u kojem se nalazimo, potrebno je anticipirati načine zdravstvene potpore u situacijama sukoba visoke intenzivnosti,“ navodno stoji u pismu francuskog ministarstva zdravstva u Parizu.

Ministrica zdravstva Catherine Vautrin nije demantirala postojanje pisma, rekavši: „Bolnice se stalno pripremaju za epidemije, za prijeme... sasvim je normalno da zemlja anticipira krize, posljedice onoga što se događa. To je dio odgovornosti središnjih uprava,“ dodala je, prema Le Figaru.

Foto: Oleksandr Ratushniak

Spominje se i obuka usmjerena na podizanje svijesti među njegovateljima "o ograničenjima ratnog vremena obilježenog nedostatkom resursa, povećanjem potreba i pojavom mogućih povratnih informacija na našem teritoriju", kao i upravljanje " posttraumatskim poremećajima i sektorom fizikalne medicine i rehabilitacije" . Njegovatelji se također pozivaju da se pridruže vojnoj zdravstvenoj službi "bez obzira na njihov sektor prakse" .