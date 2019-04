Muke po Marinku: Dao sam im sve, a oni me optužili da pijem

O odlasku iz župe Kotoriba razmišljao sam još prije dvije, tri godine, no pokušao sam izdržati, jer nije običaj da župnik brzo mijenja župu.

Govori nam to Marinko Prstec (35), župnik koji je prije 10-ak dana prekinuo nedjeljnu misu u crkvi Sedam žalosti Blažene Djevice Marije i Svetog križa u Kotoribi. Vjernici su rekli da se posvađao s njima, a optuživali su ga da je kasnio na mise...

Župnik je nakon toga zatražio od Varaždinske biskupije razrješenje u toj župi i dobio ga.

- Agonija je započela prije pet godina, kad sam došao. Sad se o mojem odlasku iz župe šire laži. Nisam pio (povremeno kavu, mineralnu ili gemišt s prijateljima u župi tijekom blagoslova obitelji), nisam kasnio na mise, a kamoli zaspao, kako me neki kleveću. Nisam narkoman - kaže Prstec.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Neslaganje s nekim župljanima, kaže, ima jednostavniji uzrok.

- Zatekao sam župu s 50 tisuća kuna duga. Poduzetnik i član Crkvenog vijeća Željko Kos predložio je pred 30 ljudi na sastanku Župnog vijeća, a netko od njih to može posvjedočiti, da mu dam više od 400.000 kuna za obnovu župnog dvora, da mene rastereti, jer ja kao puno radim, a on će se pobrinuti za to. Odbio sam, jer sve što se radilo, bilo je pod nadzorom Konzervatorskog ureda u Varaždinu i za svaku kunu postoji pokriće. Nakon toga se požalio zašto on više ne servisira bojlere u crkvi. Jednostavno zato što je preskup. Zamjerio sam mu se i počele su se širiti laži o meni - govori Prstec.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

U crkvu su, dodaje, uložili oko dva milijuna kuna novcem iz Ministarstva i Općine, a u Župni dvor oko 500.000 donacijom Varaždinske biskupije.

Vjeroučiteljicu Jasenku Trojko službeno je prijavio Katehetskom uredu biskupije tražeći njezinu smjenu. Htio je, kaže, da radi s djecom prema katehetskom priručniku, da djeca uče i preko radionica, da crtaju, gledaju biblijske filmove i slično, a ona ih je tjerala samo da mole krunicu.

- Navečer mi je na vrata došao njezin suprug Stanislav. Rekao mi je da sam sramota za Crkvu, da mi mjesto nije među svećenicima. Ujutro na misi sam ga pozvao da ponovi pred vjernicima ono što mi je tu večer rekao, ali ga nije bilo. Na drugoj misi bio je tamo, ali nije htio doći. Potom sam sišao do njega. Opet nije htio reći. Počeli su me vrijeđati. U crkvi su mi izvikivali đubre, nitkove, svinjo, a jedan me je nazvao kurvinim sinom - tvrdi župnik.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Željko Kos nam kaže da nije ništa tražio i da su to sve laži. I suprug vjeroučiteljice, Stanislav Trojko, kaže kako je sve laž, osim da je župniku rekao da radi sprdačinu od Crkve. Zbog toga mu se, kaže, ispričao, a on mu je oprostio.

- Ne želim više imati posla s tim - rekao je Trojko.

Tema: Hrvatska