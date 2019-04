Svećenik usred mise napustio crkvu: 'Stalno su ga vrijeđali'

Marinko Prstec, tridesetšestogodišnji župnik u crkvi Sedam žalosti Blažene djevice Marije i Svetog Križa u Kotoribi, u nedjelju je napustio crkvu usred svete mise, a potom dao zahtjev za razrješenje župnika u Kotoribi.

- On je bio vrijedan svećenik. Obavljao je svoju svećeničku dužnost jako dobro i savjesno. No, već dulje razdoblje, od kada je došao kod nas, a posebno u zadnje vrijeme grupica ljudi koji bi htjeli voditi crkvu ga stalno ponižavaju i zlostavljaju, a od njegovih propovijedi rade sprdačine. Dugo je to podnosio ali jednostavno više nije mogao izdržati. Tako je bilo i te nedjelje, nisu ga prestali napadati, čak su ga kako sam čuo od drugih i bezobrazno vrijeđali. Nakon toga je sišao među ljude te im rekao „Župljani prekidam misu, idite doma“ i jednostavno je otišao. On je već treći svećenik kojeg su pojedinci otjerali svojim provokacijama. U našoj župi je od srpnja 2014. godine. Marijan Horvat njegov prethodnik, uspio je izdržati svega 2,5 godine. Naš župnik Marinko je kao i svaki pametan čovjek otišao jer više nije mogao izdržati ta ponižavanja - rekao je zvonar Ivan K. koji je u vrijeme kada je župnik napustio misu bio u sakristiji.

'Uvijek jedni te isti provociraju'

Kaže da uvijek jedni te isti ljudi provociraju u crkvi. U četvrtak je bila primopredaja župe novom župniku Ivanu Kljunić, koji će u petak krenuti s obavljanjem svećeničkih dužnosti u ovoj župi.

Zvonar Ivan K. kaže da će se župnik Prstec najprije malo odmoriti i oporaviti od svega, a onda će nastaviti obavljati svoju svećeničku dužnost u nekoj drugoj župi. Nije zvonar jedini koji kaže da su pojedinci zlostavljali župnika. Isto su na rekli i drugi s kojima smo pričali, a od kojih su neki željeli ostati anonimni. - Dugo sam živio u inozemstvu a kada sam se vratio doma u početku sam išao na mise. Međutim, ljudi su bili neugodni i provocirali svećenika, pa sam prestao odlaziti u crkvu. Sa suprugom odem na Mariju Bistricu, Međugorje i druga svetišta - rekao je Vinko F. Marija Golubić i njezina sestra Terezija koje pjevaju u crkvenom zboru imaju samo riječi hvale za svećenika Marinka Prsteca.

- Predale smo zvonaru za svećenika pismo zahvale od nas iz crkvenog zbora. On je bio jako nadaren za propovijedi, govorio je iz srca bez ikakvog podsjetnika. Prenosio je riječ božju kao nitko do sada u našoj crkvi. Neki ljudi su ga napadali i prigovarali mu zbog dugih propovijedi. On je i na tjednim misama držao dulje propovijedi, a to je nekima smetalo. Govorili su mu da misa kroz tjedan mora biti kratka. Nama vjernicima je to bilo lijepo slušati. Osim propovijedi, ljudi su mu prigovarali zašto pričešćuje ovako, ne onako kako su si oni zamislili. Pogotovo je sve to kulminiralo u zadnje dvije godine. Dolazili bi mu u sakristiju i vikali na njega. On je jako osjetljiv i potpuno je obolio od svega toga. Nitko to ne može izdržati. Njegove riječi bile su uvijek tako tople, uvijek bi posjećivao umiruće i predano i pobožno obavljao svoju dužnost - rekla je Marija, čiji je i otac koji je preminuo sa 104 godine bio vrlo privržen župniku Prstecu i njegovoj božjoj riječi.

'Otjerali su ga moćnici'

Vjernici kažu da je u nedjelju odmah na početku mise krenulo s provokacijama, da bi neki od provokatora počeli i vikati a potom i sarkastično pljeskati u crkvi. Nismo uspjeli saznati o kojim se provokatorima radi, osim da je riječ o tzv. lokalnim moćnicima, obrtnicima. Vjernici kažu da je župnik Prstec puno napravio za njihovu crkvu i da je za njegovo vrijeme u crkvu uloženo 2,5 milijuna kuna novca koji je on uspio prikupiti. Nitko od naših sugovornika nije želio otkriti moćnike koji su otjerali svećenika.

Marko Domiter, tajnik biskupa Varaždinske biskupije, rekao nam je da je župnik Marinko Prstec razriješen službe radi bolesti.

Načelnik općine Kotoriba Ljubomir Grgec kaže da su uvijek dobro surađivali sa svećenikom Prstecom.

