Muke s parkiranjem: 'Karta na dan' i 'dnevna karta' nisu isto

Parkirao sam kod Paromlina u Zagrebu, gdje pakiranje košta 10 kuna na dan, i zaboravio platiti. Mislio sam da će mi to naplatiti kad se vratim, no čekala me 'čestitka' od 30 kuna.

Požalio nam se čitatelj i pitao:

- Na cjeniku je pisalo je da je parkiranje 10 kuna na dan, ali dnevna karta je 30 kuna. Koja je razlika?

- Cijena od 10 kuna za IV.2 zonu je za parkiranje tog dana, bez obzira kad je u danu kupljena. I istječe po završetku tog istog dana. Kad je vozilo bez karte, kontrolor će napisati dnevnu kartu, koja je 30 kuna i vrijedi 24 sata od izdavanja. Ne izdajemo kazne za neplaćeno parkiranje nego dnevnu kartu - rekli su iz Zagrebparkinga.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

U Gradskom uredu za komunalne poslove kažu da ne treba miješati te dvije karte. Karta na dan vrijedi samo do kraja tog dana, a dnevna karta 24 sata.

- Dnevne karte su se dosjetili nakon što je Ustavni sud naredio da moraju promijeniti cjenik te da ne smiju naplaćivati kazne. Tvrtka ne može kažnjavati, pogotovo za parkiranje koje je javna usluga. Dnevnu kartu imaju pravo naplatiti po pretpostavci da će netko ostati parkiran 24 sata - rekao je Igor Vujović iz Društva Potrošač.

Pitali smo i druge gradove što je kod njih dnevna karta. Iz zadarske komunalne tvrtke Obale i lučice rekli su kako je dnevna karta poput ugovora za korištenje parkirališta ako nema satnu ili povlaštenu kartu.

Slično su nam odgovorili i iz tvrtki zaduženih za parkirališta u Šibeniku, Rijeci, Splitu te Osijeku. Dnevnu kartu izdaje službena osoba onima koji nisu platili parkiranje ili im je karta istekla. Vrijedi 24 sata od izdavanja ili do istog vremena u prvom sljedećem danu u kojem se naplaćuje parkiranje.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

U Osijeku i Rijeci auto koji ima dnevnu kartu smije se preparkirati unutar zone ili u jeftiniju. Iz tvrtke Rijeka plus dodali su da će naplatiti dvije karte zauzme li netko dva mjesta. Dnevnu kartu, osim što je izdaje kontrolor, možete i kupiti u Splitu, Osijeku i Šibeniku. No u Šibeniku, pronađe li netko dnevnu kartu pod brisačem, može otići na blagajnu parkinga ili ovlaštene kioske, gdje će mu parkiranje obračunati po satu.

Na primjer, ako je prošlo manje od tri sata od izdavanja 'kazne' do dolaska na blagajnu, platit će ih po pet kuna plus naknadu 20 kuna, ukupno 35 kuna umjesto 80, koliko je dnevna karta u prvoj zoni. Za razliku od Šibenika, U Dubrovniku je dnevna karta ona koja se kupuje, a višesatnu ostavlja kontrolor.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Dnevnu kartu korisnik može kupiti i vrijedi 24 sata od kupnje do tog vremena sljedećeg dana. Naši kontrolori onima koji nisu platili parkiranje pod brisačem ostave višesatnu kartu koja isto vrijedi 24 sata od kada se prekršaj ustanovi - kažu iz Sanitata Dubrovnik.

Dnevna karta vrijedi 24 sata i najčešće je to 'kazna'

DUBROVNIK

Sat parkiranja ljeti je 10, 50 ili 75 kuna, a može se kupiti i dnevna karta za 130, 1000 ili 1500. Tko je nema, dobit će višesatnu. Jednako stoji i vrijedi.

CIJENA: do 1500 kn

ZADAR

Sat parkiranja ljeti je 2, 3, 4 i 6 kuna, a onome tko nema valjanu kartu kontrolor će ostaviti dnevnu na 28, 42, 140 ili 168 kuna. Može se i kupiti.

CIJENA: do 168 kn

ŠIBENIK

Dnevnu kartu za 48, 80 ili 160 kuna koju je ostavio kontrolor možete odmah platiti po satu parkiranja 3, 5 ili 10 kuna plus 20 kuna naknade.

CIJENA: do 160 kn

ZAGREB

Parkiranje po satu stoji 2-12 kuna, a na nekim parkiralištima dan je 5 ili 10 kuna. Onima bez valjane karte napisat će dnevnu na 20-150 kn.

CIJENA: do 150 kn

SPLIT

Ljeti sat parkiranja, ovisno o zoni, stoji 5 ili 6 kuna. Dnevna karta, koja se može kupiti ili je ostavi kontrolor, stoji 60 odnosno 90 kuna.

CIJENA: 60 i 80 kn

RIJEKA

Sat parkiranja ljeti stoji između 3 i 10 kuna. Oni bez valjane karte dobit će dnevnu za 80 kuna. Na nekim parkiralištima dan parkiranja je 20 kuna.

CIJENA: 80 kn

OSIJEK

Parkiranje, ovisno o zoni, košta 2, 3 ili 4 kune po satu. Dnevna karta, koju napiše kontrolor, a može se i kupiti, stoji 46, 59 ili 72 kune.

CIJENA: do 72 kn

Tema: Hrvatska