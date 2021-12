Državna revizija pregledala je poslovanje 45 političkih stranaka i šest nezavisnih zastupnika te utvrdila brojne nepravilnosti u lanjskom financiranju. Izvješća o pronađenom kršenju zakona o financiranju političke aktivnosti i izborne promidžbe bit će poslana DORH-u na daljnje postupanje za čak 35 stranaka i tri nezavisna zastupnika, objavili su iz Državne revizije.

Još 20 stranaka i tri nezavisna zastupnika prijavljeni su DORH-u jer su se oglušili na ranije preporuke Državne revizije. Troje nezavisnih koji su po dvije osnove prijavljeni DORH-u su predstavnici manjina: Veljko Kajtazi, Ermina Lekaj Prljaskaj i Furio Radin.

Radi se o različitim nepravilnostima u financijskim izvješćima, ali i vođenju računovodstva. Stranke i zastupnici koje su kontrolirali imali su lani više od 149 milijuna kuna prihoda, a kad se oduzmu troškovi, ostalo im je skoro 16,5 milijuna kuna na računu. Zašto je važno kako ih troše? Pa zato što im glavnina novca ne dolazi od članarina i donacija, nego upravo od poreznih obveznika. Od 45 najvećih stranaka koje su kontrolirane i 149 milijuna kuna prihoda, čak 114,2 milijuna kuna došlo je od poreznih obveznika, odnosno državnog i lokalnih proračuna. Članarina su skupili tek 12,4 milijuna kuna, donacija 14,7 milijuna kuna, i to iako je bila izborna godina. A od drugih izvora prihoda tek sedam milijuna kuna.

Dvije najveće hrvatske stranke, HDZ i SDP, dobile su bezuvjetna mišljenja, odnosno u potpunosti su poslovala u skladu sa svim zakonima i propisima. Od većih stranaka, besprijekorno je poslovao i Most.

Službena putovanja bez putnih naloga

S druge strane, najviše nepravilnosti je pronađeno lani u Domovinskom pokretu, koji je tad vodio Miroslav Škoro, koji se ljetos burno razišao sa strankom upravo zbog financija. Duga je lista nevjerojatnog nereda u stranci koja je na lanjskim izborima pretendirala biti dio Vlade i zaklinjali su se u uvođenje reda. Među ostalim, Državna revizija je utvrdila da je stranka potrošila više od 280.000 kuna na kupovinu 3877 boca vina i 1519 CD-a od Škorine tvrtke Campus koju vodi supruga Kim Ann Škoro. Radi se o Škorinu vinu i njegovu CD-u koji je izdao Campus. Revizija je utvrdila da nema dokaza da su vino i CD-i koji su plaćeni zaista i dostavljeni te kome su oni podijeljeni.

Miroslav Škoro je inače tvrdio da je sve plaćeno i isporučeno te podijeljeno lokalnim podružnicama.

Ali državni revizori za to jednostavno nisu pronašli dokaze. Kako je Škoro podnio kaznenu prijavu, vjerojatno će to morati objašnjavati i DORH-u, jer je revizija utvrdila da je upravo on bio odgovorna osoba. Ali osim vina i CD-a, tu je i dugi niz drugih nepravilnosti, poput neprijave donacija od skoro 33.000 kuna, za dodatnih 30.000 kuna donacija nisu potpisani ugovori i trebale su zato završiti u proračunu, ali ih je stranka zadržala. Nije obrazložen trošak od 1,9 milijuna kuna za izbornu promidžbu i 99.000 kuna za medijske treninge.

Stranka je potrošila više od 52.000 kuna na čašćenje u ugostiteljskim objektima, a uopće nije po zakonu evidentirala koga je to ugošćavala i s kojim razlogom. Potrošili su i 35.000 kuna za najam automobila, a da uopće nisu vodili evidenciju korištenja. Posebna priča je što su naknade za putovanja isplaćivana i bez putnih naloga, te niz drugih nepravilnosti.

U Domovinskom pokretu koji danas nakon razlaza sa Škorom vodi Ivan Penava samo su nam neslužbeno poručili da će očito i DORH imati posla s financijama, a da neće ništa dodatno prijavljivati jer je i sam Škoro podnio kaznenu prijavu. Obećavaju da će sve brojne nepravilnosti i ispraviti te da stranka danas posluje uredno.

Među parlamentarnim strankama još su DORH-u iz istog razloga poslana izvješća o poslovanju Centra, Bloka za Hrvatsku, Fokusa, Glasa, Hrvatske seljačke stranke, HSLS-a, HSU-a, Hrvatskih suverenista, Možemo!, Radničke fronte, ali i onih koji više nisu u parlamentu, poput HDSBB-a ili Živog zida.

Prekršaji koje su ostvarili zaista variraju od samo nepridržavanja planova ili pogrešnog vođenja knjiga do puno ozbiljnijih propusta u kojima se ne zna gdje je novac i završio. Primjerice, Hrvatska građanska stranka Željka Keruma ima 10 stranica zamjerki revizije i naloga što bi trebali popraviti. Izvješće definitivno pokazuje da je Kerum alfa i omega.

Primjerice, iako stranka ima svoja tijela koja bi morala pročitati financijska izvješća i kontrolirati predsjednika, Kerum ih je izvijestio usmeno. I oni su to prihvatili. Na riječ. Revizija kaže da je to protupropisno. Neke stvari su tragikomične, primjerice, revizori pišu da su u godini izbora zaboravili planirati novac za izbore. U Kerumovoj stranci su također popili i pojeli više od 23.000 kuna za koje se ne zna ni zbog čega ni u koju svrhu. Autorska prava za pjesmu koju su platili 25.000 kuna su ugovorili: usmeno.

Blok za Hrvatsku, koji praktički više ne postoji, jer je zastupnik Zlatko Hasanbegović najavio pripajanje Domovinskom pokretu, ali još dobiva novac iz proračuna, dobio je uvjetovana mišljenja revizije zbog nepravilnosti. Primjerice, Hasanbegović je potrošio više od 71.000 kuna za saniranje prostora stranke u vlasništvu Zagreba, ali uz račun nema nikakvog dokaza kad su radovi počeli, završili i da su obavljeni po pravilima struke. Više od 18.000 kuna je otišlo na službena putovanja, a da nema svih potrebnih podataka o njima niti računa poput onih za benzin, cestarinu i slično. Hasanbegoviću je zamjereno i što se cijelu godinu nije sastao nadzorni odbor koji bi kontrolirao poslovanje.

Posebni apsurd je i da je danas Stranka s imenom i prezimenom, koju je vodila Dalija Orešković, koja se zalaže za potpunu transparentnost i čiste račune, dobila uvjetna mišljenja. Pobrojan im je niz zamjerki, pa čak i nezakonita donacija od 4750 kuna koja je došla anonimno i nisu je smjeli primiti. I oni su potrošili skoro 23.000 kuna na ugošćavanje, a da računi ne sadrže ni svrhu ni podatke koga su častili, te još niz drugih zamjerki...

Stranke će tako još morati raditi na pridržavanju zakona kad već znaju uzeti novac od poreznih obveznika...