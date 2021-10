Premijer je vidno uznemiren, uzrujan i vidljivo je da se ne može uopće kontrolirati, poručio je Mostov Marin Miletić komentiravši jučerašnju verbalnu paljbu premijera Andreja Plenkovića.

Za Mostovce je, podsjetimo, rekao da se radi o ekipi koja gotovo doživljava orgazam i kriči protiv cijepljenja.

- Možda je njegova metaforika o nekakvim seksualnim aluzijama podsvjesno poruka nama mostovcima da mu se mi sviđamo, možda netko od nas malo više, no ja njemu upućujem vrlo jasnu poruku da se njegove politike ne sviđaju građanima i da on nas uopće ne zanima - poručio je.

Zastupnica platforme Možemo Urša Raukar Gamulin, na koje se premijer također obrušio, poručuje mu da se nakon presude Vrhovnog suda prije svega treba građanima ispričati zbog svega što je HDZ radio, a što, sudeći po Lovri Kuščeviću, Tomislavu Tolušiću, Josipi Rimac i drugima, rade i dalje.

- Njegove komentare ne bih uopće uzimala u obzir dok se ne ispriča u ime HDZ-a za sve što su radili i oteli 14,5 milijuna kuna - poručila je.

Dalija Orešković, zastupnica Centra, poručuje da se Plenković u pokušaju bijega od odgovornosti, umjesto da prizna ulogu kompletne političke stranke kojoj je na čelu u sustavnoj i višegodišnjoj pljački Hrvatske, obrušio na oporbu prozivajući neke za totalitarne manire.

- Ne mogu zamisliti veće totalitarne manire od onih koje pokazuje, ne samo Plenković nego i HDZ i Vlada - istaknula je.

Podsjetimo, šefa SDP-a Peđu Grbina nazvao je tiraninom, despotom i nedemokratom koji izbacuje kroz prozor 18 zastupnika iz Kluba.

Mostov Nikola Grmoja ističe kako ne zna kakve premijer simpatije gaji prema njima kad ih spominje u kontekstu seksualnih aluzija.

- Mi smo fokusirani na rješavanje problema građana i borbu protiv korupcije, to što nas on proziva, to su nam samo komplimenti. Koga on hvali, taj očito ništa ne radi po pitanju poboljšanja u borbi protiv korupcije ili bilo čega drugog - rekao je.