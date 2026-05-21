MUP potencirao afere Možemo! i pomogao Plenkoviću da obrani HDZ kao 'generatora korupcije'

Tko je glavni generator korupcije u društvu?

Ako se pita Ministarstvo unutarnjih poslova, onda bi to trebala biti platforma Možemo!.

Telegram je ovoga tjedna objavio zanimljiv detalj iz MUP-ova izvješća o radu policije u prošloj godini, gdje su na 180 stranica izvješća među 741 slučaja korupcije kao tri najveće afere istaknute upravo one povezane s Možemo! ili s vlasti u Gradu Zagrebu.

Spomenute su afere Hipodrom i Dom zdravlja Zapad, kao i prodaja gradskog zemljišta u Bujama koje zahvaća Milu Kekina, supruga saborske zastupnice Ivane Kekin.

To su, za analitičare MUP-a, bile tri najveće, a vjerojatno i najvažnije, korupcijske afere u prošloj godini.

Priča se preokreće

Nije, međutim, istaknuto uhićenje HDZ-ova glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića u sklopu afere sa sanacijom otpada. Kao što se ni uhićenje Vilija Beroša u sklopu afere Mikroskop nije spomenulo u izvješću MUP-a za 2024. godinu.

I tako, priča o korupciji polako se preokreće u korist HDZ-a. Ili se barem nastoji stvoriti ravnoteža u koruptivnim tendencijama, što bi posljedično trebalo pomoći premijeru Andreju Plenkoviću da skine s HDZ-a stigmu stranke koja je "generator korupcije".

Ili će mu, ako ništa drugo, dati argumente da platformi Možemo! i zagrebačkoj vlasti ne nabija više na nos one mitologijske divlje svinje i smeće po ulicama, već će ih početi granatirati konkretnim milijunskim aferama.

I pritom se pozivati na izvješće MUP-a.

Progon oporbe

Na tome radi glavni državni tužitelj Ivan Turudić od dana kad je postavljen na čelo DORH-a, sada to potencira i Ministarstvo unutarnjih poslova naglašavanjem afera u Zagrebu i onih koje se tiču dužnosnika Možemo!, a sve to prije dosta krucijalne činjenice da je zbog korupcije uhićen HDZ-ov glavni državni inspektor.

Time se potvrđuje da su Plenkoviću i HDZ-u upravo Možemo! i Grad Zagreb postali glavne mete političkih i pravosudnih napada.

Naravno, tamo gdje neka stranka ostvari dva mandata na vlasti neminovno će kreirati neke repove za koje ih protivnici mogu povući, pa će to biti slučaj sa Zagrebom i platformom Možemo!. Jednako tako, Zagreb je najvažnija, možda i jedina preostala oporbena utvrda, osim što je najveća politička i medijska pozornica, pa će Plenkovićeva propagandna i pravosudna mašinerija koristiti svaki slučaj korupcije ili kriminala u metropoli za promociju svoje agende.

Ravnoteža grijeha

A ta agenda ne svodi se samo na napadanje protivnika, nego i na kreiranje ravnoteže: dok se za nebrojene HDZ-ove afere koristi poštapalica kako "korupcija ima ime i prezime", u oporbenim slučajevima ta korupcija ima prvenstveno stranački bedž.

Otkako je zasjeo na čelo DORH-a Ivan Turudić posvetio se stvaranju te ravnoteže. Uoči lokalnih izbora pokrenuo je istrage u SDP-ovim županijama i gradovima i fokusirao se na oporbene zastupnike i dužnosnike, da bi se potom prebacio na Zagreb i na afere Tomaševićeve vlasti.

Svi su isti?

Sada i MUP naglašava zagrebačke slučajeve, kao i slučaj u koji je navodno umiješan bračni par Kekin, kako bi poslao poruku građanima da su svi političari jednako korumpirani, da HDZ više ne prednjači u tome, te da se koruptivna klackalica polako prebacuje na stranu oporbe.

Naravno, time će izbiti Možemo! argumente u njihovim prozivkama HDZ-ove vlasti zbog korupcije, kriminala, pogodovanja, izvlačenja novca i tko zna čega još.

Tko zna, možda Plenković uskoro krene nazivati Možemo! "generatorom korupcije". U tome bi mu mogle pomoći državne institucije pod HDZ-ovom kontrolom.