MUP: Za vikend troje poginulih na hrvatskim prometnicama

Od najtežih prekršaja policija je, pored 1448 slučajeva prebrze vožnje, zabilježila 503 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 442 vožnje pod utjecajem alkohola te 196 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela tijekom vožnje.

Ravnateljstvo policije ističe da je najveća prekoračena brzina od 189 kilometra na sat izmjerena na području Policijske uprave zagrebačke, dok je na području Policijske uprave brodsko-posavske izmjerena najveća koncentracija alkohola od 2,5 promila.

Uz to, policija je tijekom vikenda zaustavila i 21 ponavljača najtežih prekršaja koji su počinili 21 novi prekršaj. Iz tog razloga šest vozača je zadržano u posebnim prostorijama, a protiv 15 vozača je proveden žurni prekršajni postupak pri čemu je policija predložila određivanje maksimalnih kazni.