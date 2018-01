'Murganić ne razumije što radi i nije joj stalo što javnost misli'

Komentirajući povlačenje svih optužbi za zlostavljanje Mare Tomašević protiv supruga Alojza Tomaševića izazvala je šok i nije to prvi put da istupima izaziva buru u javnosti. Odmah je komentirala povlačenje svih optužbi za zlostavljanje Mare Tomašević protiv supruga Alojza Tomaševića i kazala da su to trebali riješiti u obitelji.

- Izjava ministrice resora socijale je šokantna i skandalozna, ne samo jer pokazuje nerazumijevanje onoga čime bi se trebala baviti i regulirati propisima, nego i zbog potpunog nehaja prema tome kako će to odjeknuti u javnosti - upozorava Bojana Genov iz Ženske mreže Hrvatske.

- Ministrica koja je poslala onakav prijedlog Obiteljskog zakona u javnu raspravu, ministrica koja je povlaštenoj i privilegiranoj djeci iz privatnog vrtića dijelila pomoć za siromašne i usprkos javnoj osudi ostala na dužnosti koju obavlja jednostavno zna da može što hoće - kazala je za N1 Genov.

- Murganić je pokazala potpuno nerazumijevanje obiteljskog nasilja pa i nerazumijevanje braka. Stav da je to tako u braku, normalno, očekivano i dio bračne dinamike u koju nema tko sa strane ulaziti nikako ne bi smio doći iz ove institucije i u Ženskoj mreži Hrvatske osuđujemo poruku koju je poslala širokoj javnosti - ističe Genov za N1.

Stoga opet poziva na ratifikaciju dokumenta, koju se neprestano odgađa, naime, kako zaključuje:

- To je još jedan dokaz koliko je ratifikacija Instanbulske konvencije nužna iz razloga da ovako shvaćena privatnost braka ne bi ušla u propise i norme sve patrijarhalnijeg hrvatskog društva - rekla je.

Komentirajući povlačenje svih optužbi za zlostavljanje Mare Tomašević protiv supruga Alojza Tomaševića ministrica demografije, obitelji, mladih i socijalne politike Nada Murganić, inače socijalna radnica, kazala je novinarima: "To vam je tako u braku. U tim bračnim, osobnim i obiteljskim odnosima, to je dinamika u koju ne mogu ulaziti. Žena vjerojatno ima svoje razloge. To je obitelj, zaista u to ne bih ulazila".

Upitana je li čudno što je Tomašević odlučila povući optužnicu i je li bilo pritisaka, odgovorila je da ne može ona procjenjivati da li je to čudno ili nije.

- Meni je žao da bilo koja obitelj dođe u ovakvu situaciju da se u javnom prostoru o tome raspravlja. Trebali su to riješiti i ranije unutar svojih obiteljskih ili bračnih odnosa - dodala je.

Na upit kako će oni koji nisu javne osobe dobiti zaštitu, ako je Tomašević odlučila povući optužnicu, Murganić je poručila da je zakon jasan i "država ima svoje instrumente da zaštiti onoga koji treba zaštitu"