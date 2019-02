Murganić o demografskim mjerama: Bolji smo od Mađara

Žao mi je, ali mi je s jedne strane i drago jer da nije Orban dao svoje mjere, ne bih ja mogla uspoređivati i reći: I mi imamo mjere i mi gradimo vrtiće i mi smo zbog usklađenosti obiteljskog i poslovnog života išli u jačanje materijalnog položaja vrtića iako su ti vrtići - vlasništvo je jedinica lokalne i područne samouprave gradimo, odnosno sklopljeno je ugovora za 200 novih vrtića za izgraditi. 300 milijuna kuna smo prenamijenili za produženi rad vrtića, zapošljavanje novih stručnjaka koji će raditi s tom djecom u vrtiću, osigurali smo djeci prehranu, prijevoz hrane automobile i druge sadržaje. A kada se govori o stambenim kreditima, mi smo već 2017. godine išli s četverogodišnjim sufinanciranjem u rati stambenog kredita za mlade ljude do 45 godina, nismo uvjetovali da to budu isključivo bračne zajednice, to mogu biti i samci, rekla je u četvrtak ministrica demografije Nada Murganić i tako za RTL komentirala demografske mjere koje je uvela Mađarska.

- Djeca nisu uvjet, ali se pretpostavlja da će se kad se stvori dom, kada povećamo rodiljne i roditeljske naknade, kada osiguramo vrtiće i čuvanje djece i učenje djece u vrtićima, da će se stvoriti onda i povoljno okruženje za odlučivanje o djetetu. I što se dogodilo - da smo u 2017. i 2018. i sada planiramo u rujnu 2019. i 2020. ponoviti te natječaje - to su Štromarove mjere, da 450 djece se rodilo upravo u tim obiteljima koje koriste te kredite, a to se zna zbog toga što su oni dobili produženje sufinanciranja od godinu odnosno dvije - rekla je Murganić i dodala da smo bolji od Mađarske.