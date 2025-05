Musk se pojavio na presici s modricom ispod oka: 'Rekao sam mu - Ajde, udari me u lice!'

Musk se na presici s Trumpom pojavio sa 'šljivom' na oku. Novinare je zanimalo kako je ona nastala pa je Musk otkrio da je za nju zaslužan njegov petogodišnji sin X Æ A-12, ili jednostavno X.

„Igrao sam se sa sinom… Rekao sam mu: ‘Ajde, udari me u lice!’ i on je to učinio“, izjavio je Musk. „Ispostavilo se da petogodišnjak zapravo može udariti. U tom trenutku nisam baš ništa osjetio.“

Podsjetimo, na presici je Donald Trump pohvalio milijardera Elona Muska za njegove napore na smanjenju savezne potrošnje tijekom zajedničke konferencije za novinare u petak u Ovalnom uredu, nakon što je najavljeno da se najbogatiji čovjek na svijetu povlači iz administracije američkog predsjednika.

Musk, koji je bio na čelu novoosnovanog Odjela za učinkovitost vlade (DOGE), nije ostvario značajne uštede koje je prvotno obećavao.

Foto: Nathan Howard

Dužnosnik Bijele kuće izjavio je u srijedu kako Musk napušta administraciju.

"Elon je neumorno radio na provedbi najopsežnijeg i najznačajnijeg programa reforme javne uprave", rekao je Trump dok je Musk stajao s njegove desne strane noseći majicu s natpisom "The Dogefather", stiliziranu prema filmu "Kum".

Posljednjih dana Musk je izazvao nezadovoljstvo unutar Bijele kuće zbog kritika na račun sveobuhvatnog zakona o porezima i potrošnji koji je predložila Trumpova administracija, ocijenivši ga preskupim.

Neki visoki savjetnici, uključujući zamjenika predstojnika ureda Stephena Millera i predstojnicu ureda Susie Wiles, Muskove su primjedbe protumačili kao otvoreno odstupanje od službene politike.

Tijekom zajedničke konferencije za novinare u petak nije bilo vidljivih znakova napetosti, a Trump je izjavio kako će Musk i dalje imati ulogu u njegovoj administraciji.

"Elon zapravo ne odlazi. Često će se vraćati u Bijelu kuću", rekao je Trump.

Foto: Nathan Howard

Musk je poručio kako se planira više posvetiti svom poslovnom carstvu, uključujući Teslu i SpaceX, nakon što su pojedini investitori izrazili zabrinutost da mu DOGE oduzima previše vremena.

Također je najavio smanjenje političkog financiranja nakon što je uložio gotovo 300 milijuna dolara u Trumpovu predsjedničku kampanju i kampanje drugih republikanskih kandidata 2024. godine.

Musk je isprva tvrdio kako će DOGE smanjiti saveznu potrošnju za najmanje dva bilijuna dolara. Nakon četiri mjeseca djelovanja, DOGE procjenjuje da je ostvareno 175 milijardi dolara ušteda.

Međutim, detalji objavljeni na službenoj mrežnoj stranici Odjela za učinkovitost vlade pokazuju da konkretne mjere čine manje od polovice navedenog iznosa.

Podaci Ministarstva financija SAD-a pokazuju kako su agencije koje su bile podložne reformama DOGE-a smanjile ukupnu potrošnju za oko 19 milijardi dolara u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, što je znatno ispod Muskova izvornog cilja i predstavlja tek otprilike pola posto ukupne savezne potrošnje.

Musk je u petak izjavio kako će nastaviti savjetovati Trumpa te je izrazio uvjerenje da će DOGE s vremenom ostvariti znatno veće uštede.

"Ovo nije kraj DOGE-a, već zapravo početak", poručio je Musk.