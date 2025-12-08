Obavijesti

ODGOVOR NA KAZNU

Musk usporedio EU s nacistima, X ukinuo račun za oglase EK-a

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS

Dva dana nakon što je EU izrekla veliku novčanu kaznu platformi X ta je društvena mreža ukinula račun za oglase Europske komisije, a vlasnik Elon Musk usporedio je Uniju s nacističkom Njemačkom

"Vaš račun za oglase je ukinut", napisao je u nedjelju voditelj proizvoda u X-u, Nikita Bier, kao odgovor na objavu Europske komisije kojom je najavila kaznu platformi od 120 milijuna eura zbog kršenja pravila transparentnosti, odnosno Akta o digitalnim uslugama.

Bier je naveo da je s računa EU-a objavljen post koji "zavarava korisnike da pomisle da je riječ o videu i umjetno povećava doseg". Račun Europske komisije i dalje je vidljiv, kao i njezine objave, prenosi Dpa.

U međuvremenu je tehnološki milijarder Musk nastavio izražavati svoje neprijateljstvo prema "tiranskoj, neizabranoj birokraciji koja tlači stanovnike Europe".

ZNA SE KOME TO ODGOVARA Musk želi ukinuti Europsku uniju. Podržao ga Medvedev
Musk želi ukinuti Europsku uniju. Podržao ga Medvedev

Musk je podijelio korisnički komentar u kojem je Europsku uniju nazvao "Četvrtim Reichom", zajedno sa slikom zastave EU-a koja se ljušti i otkriva nacističku zastavu sa svastikom ispod nje.

EU je u petak objavila da je kazna izrečena jer je platforma dovodila u zabludu korisnike, uskraćivala podatke istraživačima te nije transparentno dokumentirala oglase koji se prikazuju na platformi.

Komisija je navela da je iznos kazne razmjeran prekršaju. Musk je na X-u odgovorio pozivom na ukidanje EU-a.

Kazna je izazvala i reakciju američkog državnog tajnika Marca Rubija koji ju je nazvao "napadom na sve američke tehnološke platforme i američki narod".

OSTALO

