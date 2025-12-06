Obavijesti

News

Komentari 7
ZNA SE KOME TO ODGOVARA

Musk želi ukinuti Europsku uniju. Podržao ga Medvedev

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Musk želi ukinuti Europsku uniju. Podržao ga Medvedev
Foto: Mike Segar

Muskova objava dolazi nakon što je Trump objavio novi nacrt Američke nacionalne sigurnosti u kojoj se preispituje savezništvo s pojedinim NATO članicama

Europska unija bi se trebala ukinuti, a suverenitet vratiti nacionalnim državama kako bi Vlade bolje zastupale ljude, napisao je Elon Musk. Ubrzo se javio bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev koji je koncizno odgovorio : točno. Javio se i Kiril Dimitrijev koji od nedavno sudjeluje u pregovorima o kraju rata u Ukrajini, najviše oko ekonomskih pitanja i ukidanja sankcija koje je SAD uveo Rusiji nakon početka invazije.

Muskova objava dolazi nakon što je Trump objavio novi nacrt Američke nacionalne sigurnosti u kojoj se preispituje savezništvo s pojedinim NATO članicama.

 - Dugoročno je više nego vjerojatno da će, najkasnije za nekoliko desetljeća, određene članice NATO-a postati većinski neeuropske. Stoga je otvoreno pitanje hoće li one gledati na svoje mjesto u svijetu, ili na svoj savez sa Sjedinjenim Državama, na isti način kao oni koji su potpisali Povelju NATO-a - objavili su Amerikanci.

SAD SE UDALJAVA Zamjenik Marca Rubija: Nećemo podržavati EU koja uvozi migrante i podržava komuniste
Zamjenik Marca Rubija: Nećemo podržavati EU koja uvozi migrante i podržava komuniste

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Ovo je skrivena kuća u kojoj su se tajno nalazili i odmarali inspektor Mikulić i drugovi
EKSKLUZIVNO

Ovo je skrivena kuća u kojoj su se tajno nalazili i odmarali inspektor Mikulić i drugovi

NOVI EXPRESS Lovački dom u kojem je Mikulić navodno bio prije uhićenja nalazi se nekoliko kilometara e od granice s Bosnom i Hercegovinom. Mikulić nije jedini poznati koji je dolazio tamo...
Krvavi sveti Nikola: JNA, četnici i Crnogorci cijeli dan su gađali Dubrovnik, poginulo 22 ljudi
PREKRETNICA

Krvavi sveti Nikola: JNA, četnici i Crnogorci cijeli dan su gađali Dubrovnik, poginulo 22 ljudi

Tog najtežeg dana 6. prosinca 1991. godine Dubrovnik su na prvim crtama obrane branila i obranila točno 163 branitelja, po čemu će dubrovačka 163. brigada HV kasnije dobiti svoju oznaku 163
Potvrđeno za 24sata iz Vlade: Mikulića će porezni obveznici platiti dodatnih 71.200 eura...
DOBIO 6+6

Potvrđeno za 24sata iz Vlade: Mikulića će porezni obveznici platiti dodatnih 71.200 eura...

Mikulićeva plaća je iznosila 4.258 eura mjesečno neto, što znači da će primiti u sljedećih godinu dana 38.322 eura iz državne blagajne. Ali na taj iznos se plaćaju i mirovinski i zdravstveni doprinosi i porez na dohodak

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025