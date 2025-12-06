Musk želi ukinuti Europsku uniju. Podržao ga Medvedev

Europska unija bi se trebala ukinuti, a suverenitet vratiti nacionalnim državama kako bi Vlade bolje zastupale ljude, napisao je Elon Musk. Ubrzo se javio bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev koji je koncizno odgovorio : točno. Javio se i Kiril Dimitrijev koji od nedavno sudjeluje u pregovorima o kraju rata u Ukrajini, najviše oko ekonomskih pitanja i ukidanja sankcija koje je SAD uveo Rusiji nakon početka invazije.

Muskova objava dolazi nakon što je Trump objavio novi nacrt Američke nacionalne sigurnosti u kojoj se preispituje savezništvo s pojedinim NATO članicama.

- Dugoročno je više nego vjerojatno da će, najkasnije za nekoliko desetljeća, određene članice NATO-a postati većinski neeuropske. Stoga je otvoreno pitanje hoće li one gledati na svoje mjesto u svijetu, ili na svoj savez sa Sjedinjenim Državama, na isti način kao oni koji su potpisali Povelju NATO-a - objavili su Amerikanci.