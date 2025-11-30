Muškarac (33) teško ozlijeđen u prometnoj nesreći kod Krapine

Muškarac (33) teško se ozlijedio u nedjelju u 13.15 sati nakon nesreće u Donjoj Šemnici u Krapini dok je upravljao svojim automobilom. S njim je navodno bila i suvozačica.

- Još uvijek utvrđujemo okolnosti nesreće. Više ćemo znati nakon očevida - rekla je krapinska policija.