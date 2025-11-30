Obavijesti

STIGAO HELIKOPTER

Muškarac (33) teško ozlijeđen u prometnoj nesreći kod Krapine

Piše Iva Milotić,
Čitanje članka: < 1 min
3

Policija još uvijek utvrđuje okolnosti teške nesreće u Donjoj Šemnici u Krapini. Tamo je teško stradao vozač osobnog automobila, a helikopter ga je prevezao u KB Dubrava u Zagrebu

Muškarac (33) teško se ozlijedio u nedjelju u 13.15 sati nakon nesreće u Donjoj Šemnici u Krapini dok je upravljao svojim automobilom. S njim je navodno bila i suvozačica. 

- Još uvijek utvrđujemo okolnosti nesreće. Više ćemo znati nakon očevida - rekla je krapinska policija.

