STIGAO HELIKOPTER
Muškarac (33) teško ozlijeđen u prometnoj nesreći kod Krapine
Muškarac (33) teško se ozlijedio u nedjelju u 13.15 sati nakon nesreće u Donjoj Šemnici u Krapini dok je upravljao svojim automobilom. S njim je navodno bila i suvozačica.
- Još uvijek utvrđujemo okolnosti nesreće. Više ćemo znati nakon očevida - rekla je krapinska policija.
