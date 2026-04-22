Muškarac (34) s istoka Hrvatska završio u pritvoru. Sumnjaju da je spolno zlostavljao djecu...

Policijska uprava vukovarsko-srijemska je dovršila kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjakom zbog sumnje da je počinio kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece, objavila je policija na svojim stranicama.

Kako navode u priopćenju, policijski službenici su temeljem naloga Županijskog suda u Vukovaru obavili pretragu doma i drugih prostorija te vozila koje osumnjičeni 34-godišnjak koristi i pronašli te privremeno oduzeli materijal inkriminirajućeg sadržaja.

- Tijekom kriminalističkog istraživanja utvrđeno je da je osumnjičeni putem informacijsko-komunikacijskih tehnologija pribavio, posjedovao i razmjenjivao inkriminirajuće sadržaje - navode iz policije.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je u srijedu, 22. travnja 2026. godine, uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave vukovarsko-srijemske.