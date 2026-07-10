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ISTRAŽNI ZATVOR

Muškarac (37) pokušao zadaviti članicu obitelji u Varaždinu te 10 godina zlostavljao četvero djece

Piše Julia Očić,
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Muškarac (37) pokušao zadaviti članicu obitelji u Varaždinu te 10 godina zlostavljao četvero djece
Foto: Canva
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Prema sumnjama tužiteljstva, muškarac je u srpnju ove godine na području Varaždinske županije pokušao ubiti 63-godišnju članicu obitelji. Sumnja se da ju je oborio na pod i davio rukama oko vrata...

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu pokrenulo je istragu protiv muškarca (37) kojeg se sumnjiči za niz teških kaznenih djela, uključujući pokušaj teškog ubojstva članice obitelji (63).

Osumnjičen je i za nasilje u obitelji, tjelesno ozljeđivanje, prijetnje još jednoj članici obitelji (40) te za povredu prava četvero djece. Sudac istrage odredio mu je istražni zatvor, izvijestio je DORH.

Prema sumnjama tužiteljstva, muškarac je u srpnju ove godine na području Varaždinske županije pokušao ubiti 63-godišnju članicu obitelji. Sumnja se da ju je oborio na pod i davio rukama oko vrata, a pustio ju je tek kad je počela gubiti zrak.

Tereti ga se i da se od ožujka 2016. do srpnja 2026. na istom području nasilnički ponašao i prema 40-godišnjoj članici obitelji. Sumnja se da ju je u srpnju ove godine tjelesno ozlijedio i prijetio joj smrću, a tužiteljstvo navodi da je sve to činio u prisutnosti djece, psihički i fizički ih zlostavljajući. Riječ je o djeci rođenoj 2016., 2017., 2019. i 2024. godine.

Nakon ispitivanja osumnjičenika, Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu predložilo je određivanje istražnog zatvora. Sudac istrage Županijskog suda u Varaždinu prihvatio je prijedlog i osumnjičenom odredio istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenih djela te zbog opasnosti da bi na slobodi mogao utjecati na svjedoke.

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