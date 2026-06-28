Policijski službenici, uz pomoć ronioca Jedinice specijalne i interventne policije Osijek nastavljaju mjere traganja za nestalim 46-godišnjakom u jezeru Borovik
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Muškarac (46) nestao tijekom kupanja u jezeru kod Đakova
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Operativno dežurstvo Policijske postaje Đakovo je sinoć u 20.20 sati zaprimilo dojavu da je u jezeru Borovik prilikom kupanja nestao 46-godišnjak, javlja PU osječko-baranjska.
Policijski službenici, uz pomoć ronioca Jedinice specijalne i interventne policije Osijek nastavljaju mjere traganja za nestalim 46-godišnjakom.
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