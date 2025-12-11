Obavijesti

News

LAŽNA DOJAVA

Muškarac (53) na Biokovu lažno dojavio policiji da ga više ljudi pokušava ubiti. Uhitili su ga!

Piše Antonela Šaponja,
ZAGREB ILUSTRACIJA | Foto: Igor Kralj/PIXSELL, (ilustrativna fotografija)

Makarska policija uhitila je 53-godišnjeg muškarca koji je početkom prosinca lažnom dojavom o pokušaju ubojstva pokrenuo veliku policijsku akciju u Parku prirode Biokovo. 

Dežurna služba makarske policije primila je 1. prosinca oko 17:25 sati anonimni poziv. S druge strane linije, uspaničeni muški glas tvrdio je da se nalazi u jednom restoranu na Biokovu i da ga više muškaraca pokušava ubiti. Zbog ozbiljnosti dojave, na teren su odmah poslali sve raspoložive ophodnje.

Policajci su po dolasku na lokaciju detaljno pregledali ugostiteljski objekt i šire područje Parka prirode Biokovo. Obavili su razgovore sa svim zatečenim osobama i brzo utvrdili da priči o pokušaju ubojstva nema ni traga. Dojava je bila lažna.

Pokrenuli su kriminalističko istraživanje kako bi pronašli osobu koja je nepotrebno angažirala hitne službe. Istraga ih je dovela do 53-godišnjaka, kojeg su jučer uhitili. Zbog kaznenog djela lažne uzbune, protiv njega će podnijeti kaznenu prijavu nadležnom Državnom odvjetništvu. Lažno prijavljivanje kaznenog djela, prema Kaznenom zakonu, može rezultirati i zatvorskom kaznom.

