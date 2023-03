Muškarac (54) ukrao 150 kuna iz škrabice u crkvi, prijeti mu 9 mjeseci zatvora: 'Bio sam pijan'

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Priznajem da sam to učinio i kajem se zbog svega. Ali, učinio samo to pod utjecajem alkohola zato što nisam imao novca za put do Zagreba, rekao je osumnjičeni tužiteljima

Tužitelji za muškarca (54) traže devet mjeseci bezuvjetnog zatvora zbog krađe 150 kuna (19,90 eura) iz škrabice u crkvi Svetog Antuna Padovanskog, piše portal Danica.hr. Prema optužnici koju su podignuli, tereti ga se za kazneno djelo teške krađe jer je crkvenu škrabicu s milodarima nasilno otvorio lani u prosincu oko 10 sati u crkvi Svetog Antuna Padovanskoga u Vinkovcima. - U cilju pribavljanja protupravne imovinske koristi uzimanjem sveg novca kojeg pronađe, odgovarajućim predmetom nasilno je otvorio kutiju s natpisom “za grijanje” u kojoj se nalazili novčani prilozi za grijanje, vlasništvo Samostana sv. Antuna Padovanskog. Uzeo je i za sebe zadržao najmanje 150 kuna (19,90 eura) koje je pronašao u kutiji, dakle, tuđe pokretne stvari oduzeo drugome s ciljem da ih protupravno prisvoji, a stvari su ukradene iz crkve, pa je time počinio kazneno djelo protiv imovine - teškom krađom - navodi se u optužnici. ‘Bio sam pijan’ Tužitelji, također, predlažu da se od njega oduzme 'pvc traka za pakiranje dužine 40 cm, širine 1,7 cm, žute boje, s jedne strane oblijepljena bijelom izolir trakom dužine 5 cm, jer je riječ o predmetu uporabljenom za počinjenje kaznenog djela'. Također, predlažu da sud dosudi imovinsko-pravni zahtjev žrtvi, oštećenom Samostanu svetog Antuna Padovanskog Vinkovci. Okrivljeni muškarac, inače, razvedeni je otac i nezaposleni keramičar. Tijekom istrage branio se kako je tog dana bio pijan. - Priznajem da sam to učinio i kajem se zbog svega. Ali, učinio samo to pod utjecajem alkohola zato što nisam imao novca za put do Zagreba - rekao je prilikom ispitivanja u tužiteljstvu, prenosi Danica.hr. A zašto se za njega traži devet mjeseci bezuvjetnog zatvora? Prvo, kao otegotna okolnost uzeta mu je činjenica da je već kazneno osuđivan. Drugo, riječ je o kaznenom djelu teške krađe s obzirom da je škrabicu nasilno otvarao. Najčitaniji članci