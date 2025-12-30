Koliko Thompsonova prijava Uskoku protiv Tomaševića drži vodu? Ništa im ne ide na ruku...

Očekivane su tužbe Thompsonova tima protiv Grada Zagreba zbog toga što je odbio dati suglasnost za drugi koncert u Areni Zagreb. Ali kaznena prijava Uskoku je ipak presedan i novost. Iako se nekima može učiniti logičnima, takva prijava ipak pokazuje manjak pravne utemeljenosti, nepoznavanje dosadašnje prakse, ali i nepoznavanje zakona.

Thompsonov tim je već pokušao sudski osporiti kada nisu dobili suglasnost Grada Pule za koncert u pulskom amfiteatru – Areni. Detalje te pravomoćne presude, na što su se pozivali i zašto su izgubili, možete pročitati OVDJE. Ukratko, bilo koji grad ili općina, odnosno njen predstavnik, imaju pravo raspolagati svojom imovinom, pa i odbiti dati suglasnost nekome za nastup.

Zato su se vjerojatno u pjevačevom timu i odlučili za prijavu Uskoku koja je zaista novi način borbe. Što je osnova?

- Sadržaj je jako jednostavan - gradonačelnik Tomašević iz svog osobnog interesa postupao je na štetu interesa Grada Zagreba, odnosno gradskog proračuna. Isključivo da bi se dopao svojem političkom tijelu, nije dozvolio drugi koncert u Areni. Zato je u nedjelju Arena Zagreb bila prazna, umjesto da bude u zakupu i ostvari određeni prihod gradskog proračuna - rekao je odvjetnik Andro Marijanović za RTL. Uz Tomislava Tomaševića, prijavljen je samo direktor Arene Sreten Šarić osobno, ne i uprava Zagrebačkog holdinga.

Krenimo od štete koju je, po ovoj prijavi, Tomašević uzrokovao Zagrebu. Zaista, da je Arena bila puna, proračun Zagrebačkog holdinga bi bio puniji za jedan zakup. Ali to je gradonačelnikova ovlast. Nema sumnje da je to politička odluka koja je donesena i za nju se politički odgovara, bilo nagradom ili kaznom na izborima ili percepcijom rada gradonačelnika.

Zadržimo se zato na pravnom dijelu. Kada bi ova kaznena prijava prošla, mogli bi tako prijaviti nekog gradonačelnika jer je stan u vlasništvu grada dao besplatno ili uz minimalnu naknadu socijalno ugroženoj obitelji iako je proračun grada mogao puno više dobiti da ga je iznajmio po tržišnim cijenama. Logika je ista, proračun bi imao više novca. Ali nikome dosad nije palo na pamet zbog toga nekoga kazneno prijaviti jer to jednostavno nije pravno utemeljeno.

Uzmimo i primjer iz sudske prakse. Tomaševićeva prethodnika Milana Bandića je Uskok optužio da je dao besplatno štandove udruzi Željke Markić za prikupljanje potpisa za referendum o braku. Procijenjena šteta je bila 309.000 kuna koliko bi gradske Tržnice uprihodovale da su naplatile štandove. Optužba je glatko pala na svim sudskim instancama i danas je presuda pravomoćna. Ukratko, gradonačelnik je postupao u skladu sa svojim ovlastima.

Pogledajmo i drugi element kaznene prijave: motiv. Thompsonov tim tvrdi da je Tomašević to učinio iz osobne koristi, odnosno kako je to iskoristio kako bi politički profitirao tako što će dobiti više glasova i kako bi se svidio biračkom tijelu. Kada bi ovaj motiv prolazio na sudu za kaznene prijave, već sutra bi mogli podnijeti kaznene prijave protiv svih gradonačelnika, načelnika, župana, ministara, premijera... Svi oni donose odluke ne zato da bi izgubili izbore, nego zato da bi ih dobili – odnosno svidjeli se što većem broju birača.

Recimo, protiv premijera Andreja Plenkovića jer je u više navrata prije izbora isplatio dodatke na mirovinu umirovljenicima umjesto da je novac uložio u poticanje poduzetništva. Ili jer je povećao prije izbora plaće javnim službama...Čega god se sjetite da je premijer ili vaš lokalni čelnik učinio i isplatio ili uskratio novce, moglo bi se tumačiti da je to učinio da se svidi biračkom tijelu – a to je osobna korist. Naravno da osobna korist ima sasvim drugačiju definiciju, a političke odluke u skladu sa zakonima i ovlastima - to svakako nisu.

Tko bi na sudu uspio izvesti dokaze da se Tomašević zaista okoristio, odnosno dobio više simpatija građana zbog zabrane naspram toga da je izgubio popularnost u dijelu biračkog tijela zbog iste te zabrane? Može li itko ozbiljan zamisliti tu raspravu na sudu u kojem bi se o tome raspravljalo i koji dokazi bi se priložili?

Na kraju, treba naglasiti da kaznenu prijavu uvijek može podnijeti svatko. Ona nije dokaz krivnje. Sve osim da Uskok odbaci ovu prijavu bi bilo iznenađenje. Ako bi se čak i dogodilo da je prihvati, sudska praksa pokazuje da bi to palo na sudu.